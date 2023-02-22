Какими будут любовь и отношения знаков зодиака на этой неделе

UAportal подготовил статью о том, как положение планет на этой неделе повлияет на любовь и отношения знаков зодиака. Астрологи говорят, что мы можем ожидать перемен, особенно когда речь идет о наших эмоциях, поэтому пристегните ремни и приготовьтесь прочитать, что говорят звезды.

Меркурий в Водолее

Меркурий сейчас находится в Водолее, что может привести к некоторой путанице в общении. Будьте внимательны при общении с окружающими и старайтесь не делать поспешных выводов – уделите время тому, чтобы действительно выслушать, прежде чем принимать какие-либо решения или суждения о чужом мнении или поведении. Кроме того, старайтесь не думать слишком много, так как это может привести к кроличьей норе, полной ненужного беспокойства и стресса.

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Марс в Близнецах

Марс сейчас находится в Близнецах, что может пробудить в нас более игривую сторону. Это прекрасная возможность повеселиться и поэкспериментировать в отношениях – сходить на свидание, попробовать новые занятия вместе или даже просто остаться дома и посмотреть фильм. Не бойтесь рисковать и искать разные способы самовыражения.

Уран в Тельце

Уран сейчас находится в Тельце, что может заставить нас чувствовать себя немного более импульсивными, чем обычно. Это отличная возможность рискнуть и сделать то, чего обычно вы не делаете – например, отправиться в приключение или сделать шаг, о котором вы давно думали. Помните, что иногда рисковать – это нормально, и не забывайте оставаться в реальности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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