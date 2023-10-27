Кератиновое выпрямление волос: безопасно ли делать процедуру

UAportal углубился в плюсы и минусы кератинового выпрямления волос. Узнайте о преимуществах и недостатках, которые помогут принять обоснованное решение по включению этой процедуры в свой уход за волосами.

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Преимущества кератинового выпрямления волос:

1. Кератиновое выпрямление уменьшает пушистость, образуя защитный слой, в результате чего волосы становятся более гладкими и послушными.

2. Улучшает текстуру волос, делая их более мягкими, шелковистыми и легкими для укладки, а также придает блеск и сияние тусклым и поврежденным волосам.

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3. Долговременные результаты кератинового выпрямления сводят к минимуму потребность в укладываемых средствах, экономя время и усилия в ежедневной процедуре ухода за волосами.

Недостатки кератинового выпрямления волос:

1. Стоимость кератинового выпрямления может быть значительной, особенно если она производится в профессиональном салоне, а также могут возникнуть дополнительные затраты на рекомендуемые продукты или поддерживающие результат процедуры.

2. Некоторые виды кератина могут содержать химические вещества, такие как формальдегид, которые могут представлять опасность, если их использовать неправильно.

3. Хотя кератиновое выпрямление уменьшает пушистость, важно отметить, что оно не является постоянным решением и может потребовать дальнейших процедур для поддержания желаемого вида волос.

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