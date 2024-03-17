Лайфхак, что сэкономит ваши средства: что положить в морозилку, чтобы она заработала как новая

Морозильная камера является одним из приборов, потребляющих больше всего электричества в доме. Эффективное использование этого устройства может значительно снизить затраты на электроэнергию. Есть несколько простых, но действенных советов, которые могут помочь в этом.

Видео дня

Электроприборы, особенно холодильные, известны своим высоким энергопотреблением, но благодаря определенным методам можно оптимизировать их работу. Это не только снизит потребление энергии, но и поможет сэкономить средства, пишет mirror.

Заполненный морозильник работает более производительно, ведь меньший объем воздуха внутри означает меньше тепла, попадающего извне. Таким образом, вы снижаете энергозатраты. Однако не нужно тратить много денег на закупку продуктов для заполнения морозильной камеры.

Читайте также: Три лайфхака, которые помогут избавиться от шума холодильника

Использование пакетов с водой или льдом – это основная часть этого лайфхака. Используйте замороженные пакеты с водой или льдом, чтобы поддерживать низкую температуру внутри. Это простой, действенный и доступный метод.

Размещайте продукты, которые вы планируете использовать еще нескоро, на задней полке морозильника. Это поможет избежать ненужных перестановок и сэкономит ваше время. Эффективное использование пространства внутри устройства помогает снизить потребление энергии и затраты на электричество.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !