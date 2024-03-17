Лайфхак, що зекономить ваші кошти: що покласти в морозилку, щоб вона запрацювала як нова

Морозильна камера є одним з приладів, який споживає найбільше електрики в будинку. Ефективне використання цього пристрою може значно зменшити витрати на електроенергію. Є декілька простих, але дієвих порад, які можуть у цьому допомогти.

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Електроприлади, особливо холодильні, відомі своїм високим енергоспоживанням, але завдяки певним методам можна оптимізувати їх роботу. Це не тільки знизить споживання енергії, але й допоможе заощадити кошти, пише mirror.

Заповнений морозильник працює більш продуктивно, адже менший об’єм повітря в середині означає менше тепла, що потрапляє ззовні. Таким чином, ви знижуєте енерговитрати. Однак, не потрібно витрачати багато грошей на закупівлю продуктів для заповнення морозильної камери.

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Використання пакетів з водою чи льодом – це основна частина цього лайфхаку. Застосуйте заморожені пакети з водою або льодом, щоб підтримувати низьку температуру всередині. Це простий, дієвий та доступний метод.

Розміщуйте продукти, які ви плануєте використовувати ще нескоро, на задній полиці морозильника. Це допоможе уникнути непотрібних перестановок і заощадить ваш час. Ефективне використання простору в середині пристрою допомагає зменшити споживання енергії та витрати на електрику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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