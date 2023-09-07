Лайфхаки, которые помогут избавиться от запаха краски в квартире

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут избавиться от неприятных запахов в доме. Запахи краски перестанут беспокоить, а жилое пространство станет более удобным.

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Моющее средство или уксус

Очистка окрашенных поверхностей может помочь снизить запах краски. Мягким моющим средством или уксусным раствором можно протереть стены, пол и мебель в окрашенной зоне. Это поможет удалить остатки краски, которые могут являться причиной запаха. Следует соблюдать инструкции производителя по очистке окрашенных поверхностей, чтобы не повредить краску.

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Древесный уголь

Еще один эффективный метод – расставить миски с активированным углем вокруг окрашенного пространства. Активированный уголь обладает способностью поглощать запахи, в том числе испарения краски. Миски с углем следует оставить в помещении на несколько дней для лучшего эффекта.

Пищевая сода

Пищевая сода – это универсальный бытовой ингредиент, который может нейтрализовать запах краски. Рекомендуется насыпать соду на ковры, обивку или любые другие ткани, которые могли впитать запах краски. После нескольких часов или ночи необходимо пропылесосить, чтобы удалить запах.

Напомним, мы рассказали, как удалить плесень и неприятный запах из шкафа.

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