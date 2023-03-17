Лучшие фильмы-биографии 2018-21 годов: как простые люди достигли величия

UAportal подготовил список лучших фильмов-биографий, вышедших в период с 2018 по 2021 год, согласно рейтингу IMDB. Все фильмы имеют рейтинг IMDB 7,5 или выше и охватывают только истории, основанные на реальных людях из истории.

"Богемская рапсодия" (2018)

Рейтинг IMDB 8,3

Этот фильм рассказывает невероятную историю одной из самых влиятельных рок-групп в истории – Queen. Он следует за жизнью Фредди Меркьюри, от его ранних дней до превращения в одного из величайших артистов в истории. Фильм "Богемская рапсодия" режиссера Декстера Флетчера – это биографическая драма о музыкальной революции и мужестве.

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Сюжет сосредоточен на восхождении группы к славе и их борьбе на этом пути. В фильме показано их выступление на Live Aid в 1985 году, а также личная борьба Фредди Меркьюри с наркоманией и его борьба со СПИДом. Фильм отдает дань уважения музыке Queen и подчеркивает важные моменты жизни Фредди Меркьюри, которые сформировали его как культового музыканта.

"Зеленая книга" (2018)

IMDB рейтинг 8,2

"Зеленая книга" – американская биографическая комедия-драма режиссера Питера Фаррелли. В фильме Вигго Мортенсен играет роль доктора Дона Ширли, афроамериканского классического пианиста, который нанимает Тони Валлелонгу (в исполнении Махершалы Али), белого вышибалу из Бронкса, в качестве своего водителя во время гастролей из Манхэттена в Алабаму в 1962 году.

Фильм следует за Валлелонгой, когда он везет Ширли через штаты сегрегированного юга, где они сталкиваются с расизмом с обеих сторон общества. Они вынуждены полагаться на "Зеленую книгу", которая была создана, чтобы помочь афроамериканцам найти безопасные места во время их путешествий в ту эпоху, когда предрассудки свирепствовали по всей Америке. Эта вдохновляющая история показывает, как два человека из разных слоев общества могут объединиться и сформировать маловероятную дружбу вопреки всему.

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"Рокетмен" (2019)

IMDB рейтинг 7,7

"Rocketman" – музыкальный биографический фильм режиссера Декстера Флетчера, рассказывающий о ранних днях Элтона Джона до его впечатляющего взлета к славе на музыкальной сцене 1970-х годов. В фильме снимаются Тарон Эгертон в роли Элтона Джона и Джейми Белл в роли Берни Таупина, который написал большинство песен Джона за эти годы и стал ему как брат на сцене и вне ее.

Рокетмен – это бодрящий праздник музыки и образа жизни Элтона Джона, который прослеживает его борьбу с самосознанием и наркоманией в попытке добиться успеха в музыкальной индустрии. На протяжении своего музыкального пути он находит утешение в словах Берни Таупина, которые в конечном итоге формируют некоторые из самых знаковых песен, известных нам сегодня, включая "Your Song" и "Tiny Dancer".

"Маленькие женщины" (2019)

IMDB рейтинг 7,8

"Маленькие женщины" – это экранизация Гретой Гервиг классического романа Луизы Мэй Олкотт о четырех сестрах, выросших в Массачусетсе времен Гражданской войны в бурные для женщин Америки времена. Саойрс Ронан исполняет роль Джо Марч вместе с Эммой Уотсон в роли Мег Марч, Флоренс Пью в роли Эми Марч и Элизой Скэнлен в роли Бет Марч, а Мерил Стрип играет тетю Марч, которая выступает в качестве дополнительной родительской фигуры для них после того, как их отец ушел на войну, оставив их без поддержки и руководства дома.

Фильм следует за Джо на ее пути к самореализации, сталкиваясь с любовными отношениями, религией и давлением общества, которое на каждом шагу угрожает ее мечтам о независимости. Фильм "Маленькие женщины" прославляет сестринское братство через мощное повествование, которое вдохновит вас даже после окончания фильма своим прекрасным посланием о поиске силы в себе, независимо от того, какие препятствия встают на вашем пути.

"Харриет" (2019)

IMDB рейтинг 6,9

Фильм "Гарриет" рассказывает вдохновляющую историю Гарриет Табман, которая навсегда изменила Америку, когда она сбежала из рабства в 1849 году и посвятила свою жизнь освобождению других рабов через свою тайную сеть под названием "Подземная железная дорога". В фильме снялась Синтия Эриво в роли Табман, которая много раз рисковала своей жизнью, чтобы другие могли снова жить свободно; Лесли Одом-младший, Джанель Мона, Джо Олвин также появились вместе с ней в этой исторической драме режиссера Каси Леммонса.

Харриет Табман столкнулась со многими трудностями, но на протяжении всей своей жизни оставалась целеустремленной, спасаясь от рабства сама и выводя из рабства сотни других людей. Ее мужество, вера, решимость, стойкость – все это складывается в мощную историю, которая оставит вас глубоко тронутыми.

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