Найкращі фільми-біографії 2018-21 років: як прості люди досягли величі

UAportal підготував список найкращих фільмів-біографій, що вийшли в період з 2018 по 2021 рік, згідно з рейтингом IMDB. Всі фільми мають рейтинг IMDB 7,5 або вище та охоплюють лише історії, засновані на реальних людях з історії.

"Богемська рапсодія" (2018)

Рейтинг IMDB 8,3

Цей фільм розповідає неймовірну історію одного з найвпливовіших рок-гуртів в історії – Queen. Він слідує за життям Фредді Мерк'юрі, від його ранніх днів до перетворення на одного з найвидатніших артистів в історії. Фільм "Богемська рапсодія" режисера Декстера Флетчера – це біографічна драма про музичну революцію та мужність.

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Сюжет зосереджений на сходженні групи до слави та їхньої боротьби на цьому шляху. У фільмі показаний їхній виступ на Live Aid у 1985 році, а також особиста боротьба Фредді Мерк'юрі з наркоманією та його боротьба зі СНІДом. Фільм віддає шану музиці Queen і наголошує на важливих моментах життя Фредді Мерк'юрі, які сформували його як культового музиканта.

"Зелена книга" (2018)

IMDB рейтинг 8,2

"Зелена книга" – американська біографічна комедія-драма режисера Пітера Фарреллі. У фільмі Вігго Мортенсен грає роль доктора Дона Ширлі, афроамериканського класичного піаніста, який наймає Тоні Валлелонгу (у виконанні Махершали Алі), білого вибивала з Бронкса, як свого водія під час гастролей з Манхеттена в Алабаму в 1962 році.

Фільм слідує за Валлелонгою, коли він везе Ширлі через штати сегрегованого півдня, де вони стикаються з расизмом по обидва боки суспільства. Вони змушені покладатися на "Зелену книгу", яка була створена, щоб допомогти афроамериканцям знайти безпечні місця під час їх подорожей у ту епоху, коли забобони лютували по всій Америці. Ця історія, що надихає, показує, як дві людини з різних верств суспільства можуть об'єднатися і сформувати малоймовірну дружбу всупереч усьому.

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"Рокетмен" (2019)

IMDB рейтинг 7,7

"Rocketman" – музичний біографічний фільм режисера Декстера Флетчера, який розповідає про ранні дні Елтона Джона до його вражаючого злету до слави на музичній сцені 1970-х років. У фільмі знімаються Тарон Егертон у ролі Елтона Джона та Джеймі Белл у ролі Берні Таупіна, який написав більшість пісень Джона за ці роки і став йому як брат на сцені та поза нею.

Рокетмен – це підбадьорливе свято музики та способу життя Елтона Джона, який простежує його боротьбу з самосвідомістю та наркоманією у спробі досягти успіху в музичній індустрії. Протягом свого музичного шляху він знаходить втіху в словах Берні Таупіна, які зрештою формують деякі з найзнаковіших пісень, відомих нам сьогодні, включаючи Your Song та Tiny Dancer.

"Маленькі жінки" (2019)

IMDB рейтинг 7,8

"Маленькі жінки" – це екранізація Гретой Гервіг класичного роману Луїзи Мей Олкотт про чотирьох сестер, які виросли в Массачусетсі часів Громадянської війни в бурхливі для жінок Америки часи. Саойрс Ронан виконує роль Джо Марч разом з Еммою Вотсон у ролі Мег Марч, Флоренс П'ю в ролі Емі Марч та Елізою Скенлен у ролі Бет Марч, а Меріл Стріп грає тітку Марч, яка виступає як додаткова батьківська фігура для них після того, як їх батько пішов на війну, залишивши їх без підтримки та керівництва вдома.

Фільм слідує за Джо на її шляху до самореалізації, зіштовхуючись із любовними стосунками, релігією та тиском суспільства, яке на кожному кроці загрожує її мріям про незалежність. Фільм "Маленькі жінки" прославляє сестринське братство через потужну розповідь, яка надихне вас навіть після закінчення фільму своїм чудовим посланням про пошук сили в собі, незалежно від того, які перешкоди постають на вашому шляху.

"Харрієт" (2019)

IMDB рейтинг 6,9

Фільм "Гаррієт" розповідає історію Гаррієт Табман, яка назавжди змінила Америку, коли вона втекла з рабства в 1849 році і присвятила своє життя звільненню інших рабів через свою таємну мережу під назвою "Підземна залізниця". У фільмі знялася Синтія Еріво у ролі Табман, яка багато разів ризикувала своїм життям, щоби інші могли знову жити вільно; Леслі Одом-молодший, Джанель Мона, Джо Олвін також з'явилися разом із нею у цій історичній драмі режисера Касі Леммонса.

Харрієт Табман зіткнулася з багатьма труднощами, але протягом усього свого життя залишалася цілеспрямованою, рятуючись від рабства сама і виводячи з рабства сотні інших людей. Її мужність, віра, рішучість, стійкість – все це складається у могутню історію, яка залишить вас глибоко зворушеними.

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