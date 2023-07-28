Лучшие постапокалиптические фильмы, которые достойны внимания: от жутких историй выживания до историй надежды и стойкости
UAportal подготовил список самых увлекательных постапокалиптических фильмов. Эти фильмы вышли на экраны кинотеатров в период с 2018 по 2021 год.
"ИO"
Рейтинг IMDB: 4.7/10
Жанр: фантастика, постапокалиптический
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 36 минут
Год производства: 2019
Главный продюсер: Mandalay Pictures
Действие фильма "ИО" разворачивается в будущем, где атмосфера Земли стала токсичной, заставляющей остатки человечества искать убежища в космосе. Фильм рассказывает о Сэме, молодом ученом, который стремится найти способ выжить на негостеприимной планете. Однако, когда прибывает таинственный незнакомец, по имени Майк, убеждения Сэм подвергаются сомнению, и она должна принять судьбоносное решение о своем будущем и будущем человечества.
"Дитя работа"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: постапокалиптический
Страна производства: Австралия
Продолжительность: 1 час 54 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: Southern Light Films
События фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире, где человеческая цивилизация потерпела крах, а доброжелательный искусственный интеллект, известный как "Мама", воспитывает в подземном хранилище молодую девушку, просто известную как "Дочка". Когда "Дочка" подрастает, она начинает интересоваться внешним миром и подвергать сомнению свою реальность.
"Платформа"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: постапокалиптический, ужасы
Страна производства: Испания
Продолжительность: 1 час 34 минуты
Год производства: 2019
Главный продюсер: Basque Films
Действие фильма разворачивается в мрачном будущем, где заключенные сидят в вертикальных камерах, а пищу им доставляют через спускаемую платформу. Чем ниже уровень, тем меньше еды остается заключенным, это приводит к жестокой борьбе за выживание. Новый заключенный, быстро осознающий строгие реалии системы, Горенг встречает как союзников, так и противников, пытаясь бросить вызов системе и добиться перемен.
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"Поезд к Пусану 2: Полуостров"
Рейтинг IMDB: 5.5/10
Жанр: постапокалиптический
Страна производства: Южная Корея.
Продолжительность 1 час 56 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер RedPeter Films
События фильма разворачиваются после зомби-апокалипсиса, опустошившего Южную Корею. Фильм рассказывает о бывшем солдате Чжун Соке, возвращающемся на карантинный полуостров, чтобы забрать ценный груз. Однако он попадает в группу уцелевших, борющихся против зомби и людей-охотников.
"Бегущий лабиринтом: Лекарство от смерти"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: постапокалиптический, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 2 часа 23 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Gotham Group
Действия фильма происходят в мире, опустошенном смертельным вирусом, известным как "Вспышка". Главный герой Томас отправляется на миссию по спасению своего друга Миньо от организации WCKD, пытающейся найти лекарство от вируса, экспериментируя на подростках с иммунитетом.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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