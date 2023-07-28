Найкращі постапокаліптичні фільми, які варті уваги: від моторошних історій виживання до історій надії та стійкості

UAportal підготував список найбільш захоплюючих постапокаліптичних фільмів. Ці стрічки вийшли на екрани кінотеатрів у період з 2018 по 2021 рік.

"IO"

Рейтинг IMDB: 4.7/10

Жанр: фантастика, постапокаліптичний

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 36 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Mandalay Pictures

Дія фільму "ІО" розгортається в майбутньому, де атмосфера Землі стала токсичною, що змушує залишки людства шукати притулку в космосі. Фільм розповідає про Сема, молодого вченого, який прагне знайти спосіб вижити на негостинній планеті. Однак, коли прибуває таємничий незнайомець, на ім'я Майк, переконання Сем ставляться під сумнів, і вона мусить прийняти доленосне рішення про своє майбутнє та майбутнє людства.

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"Дитя робота"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: постапокаліптичний

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 1 година 54 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Southern Light Films

Події фільму розгортаються у постапокаліптичному світі, де людська цивілізація зазнала краху, а доброзичливий штучний інтелект, відомий як "Мама", виховує у підземному сховищі молоду дівчину, просто відому як "Дочка". Коли "Дочка" підростає, вона починає цікавитися зовнішнім світом і ставити під сумнів свою реальність.

"Платформа"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: постапокаліптичний, жахи

Країна виробництва: Іспанія

Тривалість: 1 година 34 хвилини

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Basque Films

Дія фільму розгортається у похмурому майбутньому, де ув'язнені сидять у вертикальних камерах, а їжу їм доставляють через платформу, що спускається. Чим нижче рівень, тим менше їжі залишається ув'язненим, що призводить до жорстокої боротьби за виживання. Новий в'язень, який швидко усвідомлює суворі реалії системи, Горенг зустрічає як союзників, так і супротивників, намагаючись кинути виклик системі та домогтися змін.

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"Потяг до Пусана 2: Півострів"

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: постапокаліптичний

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість 1 година 56 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер RedPeter Films

Події фільму розгортаються після зомбі-апокаліпсису, що спустошив Південну Корею. Фільм розповідає про колишнього солдата Чжун Сока, який повертається на карантинний півострів, щоб забрати цінний вантаж. Однак він потрапляє до групи вцілілих, які борються проти зомбі та людей-мисливців.

"Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: постапокаліптичний, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 23 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Gotham Group

Дії фільму відбуваються у світі, спустошеному смертельним вірусом, відомим як "Спалах". Головний герой Томас вирушає на місію з порятунку свого друга Міньо від організації WCKD, яка намагається знайти ліки від вірусу, експериментуючи на підлітках з імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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