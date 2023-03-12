Любовный гороскоп на 13-19 марта: кого ждут любовные приключения

UAportal подготовил гороскоп о любви и отношениях, основанный на положении планет 13-19 марта. На этой неделе Марс находится в Овне, Венера – в Тельце, а Меркурий – в Близнецах.

Овен

На этой неделе звезды говорят, что Марс в Овне. Этот знак будет чувствовать страстные и любовные связи с другими людьми сильнее, чем обычно.

Обратите внимание на свою интуицию, так как она может привести вас к мощной связи. Сейчас отличное время для того, чтобы проявить инициативу в любых важных для вас отношениях.

Телец

Прогноз для знака обещает безопасность и близость. Тельцы могут рассчитывать на повышенную безопасность и близость на этой неделе благодаря Венере, находящейся в их знаке.

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Это означает, что все, что связано с отношениями и партнерством, должно быть особенно позитивным – как романтическими, так и платоническими! Возможно, в это время вы также почувствуете больше доверия или взаимопонимания с окружающими вас людьми.

Близнецы

Переход Меркурия в знак Близнецов обещает захватывающие возможности для Близнецов на этой неделе, когда речь идет о любви и отношениях! Вы можете почувствовать себя более экспрессивным, чем обычно.

Обязательно воспользуйтесь этой энергией, рискнув или попробовав что-то новое в отношениях с другими людьми. Если есть кто-то особенный, о ком вы давно думаете, сейчас самое время сделать первый шаг!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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