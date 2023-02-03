Мобилизация в Украине - что ждет мужчин призывного возраста, оставшихся за границей?

Поскольку полномасштабная война в Украине продолжается с самого начала, многие мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет), выехавшие за границу, до сих пор не вернулись. Цель данной статьи - предоставить информацию об административной и уголовной ответственности, которая ожидает таких лиц после возвращения на родину, а также обсудить правила пересечения границы в соответствии с законодательством Украины.

Адвокату Виктории Тютюнниковой были заданы вопросы относительно административной ответственности за несоблюдение законодательства об обороне в части мобилизационной подготовки и других связанных с этим вопросов. На что она ответила, что по возвращении домой любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен быть привлечен к административной ответственности за несоблюдение этих законов и может быть наказан штрафом в размере от 3 400 до 5 100 гривен в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Кроме того, если выяснится, что они незаконно пересекли границу, то придется заплатить еще 3400 - 8500 гривен в качестве штрафа.

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К уголовной ответственности могут быть привлечены только те мужчины, которые получили повестку, но скрылись за границей, за что максимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы. Однако повестка считается доставленной только тогда, когда она вручена лично под роспись, то есть она не может быть передана через членов семьи, родственников или друзей, так как он сам не присутствует в военном комиссариате. Адвокат также добавил, что действующее правило пересечения границы не соответствует положениям Основного закона, который гласит, что оно должно определяться законом, а не постановлением кабинета министров, однако это несоответствие должно доказать ответственность КСУ, а не отдельных граждан до начала судебного разбирательства.

27 января Кабинет министров принял постановление, запрещающее чиновникам без уважительных причин выезжать за границу в период военного положения, включая женщин-чиновников, теперь они могут пересекать границы только на основании командировочных документов.