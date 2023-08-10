Неизвестные факты о Сете Макфарлейне: человек, создающий мультфильмы

От "Семьянина" до "Американского папы" и "Шоу Кливленда" – Сет Макфарлейн зарекомендовал себя как создатель в мире анимационного телевидения. Но его таланты выходят за рамки мультфильмов. Благодаря разнообразным проектам и, казалось бы, безудержному драйву, Макфарлейн стал известен.

Голос музыки

Макфарлейн не только опытный сценарист и аниматор, но талантливый певец. В начале 2000-х он начал записывать музыкальные альбомы и даже получил три номинации на "Грэмми" в категории "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".

Влияние Синатры

Вокальные таланты Макфарлейнаоттачивала пара в Лос-Анджелесе, работавшая с такими легендами, как Фрэнк Синатра и Барбара Стрейзанд. Их наставления помогли ему развить свою уникальную интерпретацию музыкальных произведений.

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Ранний старт

Творческий путь Макфарлейна начался в юном возрасте. Он послал карикатуру под названием "Волтер Крутон и друзья" в местную газету в городе Кент, штат Коннектикут, и был нанят как оплачиваемый карикатурщик, продемонстрировав свое дарование как к рисованию, так и к написанию шуток.

Мать драконов

Личная жизнь Макфарлейна также попадала в заголовки газет. В 2012-2013 годах он недолго встречался со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк, что принесло ему титул "супруга, который встречался с матерью драконов".

Семейство актеров озвучки

Сестра Макфарлейна, Рэйчел Макфарлейн, также талантливая актриса озвучивания. Многие дети, выросшие в Америке в начале 2000-х годов узнают еепо голосу #362в фильме "Кодовое имя: Дети по соседству". Она также появлялась в гостевой роли в "Семьянине" и изображала готично-хипстерскую героиню Хейли Смит в сериале "Американский папа".

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