Необычные способы использования лака для волос: 6 лайфхаков

UAportal подготовил несколько лайфахаков с использованием лака для волос. Мы рассмотрим универсальность этого распространенного продукта и узнаем, как он может упростить жизнь неожиданным образом.

Удаление чернильных пятен

При случайном попадании чернилами на одежду или обивку, лак для волос может прийти на помощь. Следует нанести обильное количество лака на пятно и оставить на несколько минут.

Затем вытереть пятно чистой тканью или губкой. Спирт, содержащийся в лаке для волос, помогает расщеплять чернила, облегчая их удаление.

Сохранение цветов

Чтобы свежие цветы длиннее выглядели ярко, необходимо держать баллончик на расстоянии примерно 12 сантиметров от цветов и слегка сбрызнуть их лаком для волос.

Средство создает защитное покрытие на лепестках, предотвращая их увядание и быстрое высыхание.

Предотвращение статической прилипания

Статическая прилипание может быть неприятностью, особенно в холодные месяцы. Чтобы бороться с этим можно нанести небольшое количество лака для волос на чистую тряпку и осторожно протереть внутреннюю сторону одежды.

Лак для волос помогает уменьшить статическое электричество, благодаря чему одежда не будет придираться.

Закрепление нитей на одежде

Если на одежде или ткани распустилась нить, лак для волос может помочь временно закрепить ее на месте. Наносится маленькое количество лака для волос на свободную нить и нужно слегка прижать ее.

Лак действует как временный клей, предотвращая дальнейшее распутывание нити.

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Удаление липких остатков

Липкие остатки от этикеток или скотча бывает тяжело удалить. Следует распылить лак прямо на остатки и оставить на несколько минут.

Затем вытереть его чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Средство поможет расщепить клей, что облегчит очищение.

Как предотвратить появление катышек в чулках

Чтобы предотвратить появление катышек на чулках или колготках, перед одеванием рекомендуется распылить на них легкую струю лака для волос.

Он создаст тонкий барьер, который поможет укрепить волокна, уменьшая вероятность образования катышек.

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