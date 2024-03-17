Неожиданная опасность в чашке: кому не следует пить чай с мятой

Мятный напиток популярен среди многих людей благодаря своему освежающему вкусу и аромату. Это растение часто используют в разных напитках по всему миру. Однако не всем рекомендуется пить чай с мятой.

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Хотя этот чай считается полезным, существуют лица, для которых употребление мяты может быть вредным и привести к нежелательным эффектам. Поэтому, прежде чем наслаждаться этим замечательным напитком, стоит убедиться, что вы не входите в категорию людей, которым следует избегать мяты, сообщает ТСН.

В чем польза мяты

Мята является многолетним растением, содержащим множество полезных компонентов. Она является источником эфирных масел, витаминов С, В1, В2, РР, каротина, а также содержит минеральные соли, такие как калий, железо, кальций, фосфор и магний.

Мятные настои и отвары обладают спазмолитическими, болеутоляющими и антисептическими свойствами, которые могут помочь при головной боли, стрессе, невралгии и воспалениях. Также они используются в традиционной медицине для лечения простуды, тошноты, желудочных болей, диареи или для стимулирования аппетита.

Мята известна своими многочисленными лечебными качествами, благодаря чему она является ценным дополнением к рациону, однако есть определенные категории людей, для которых употребление растения может представлять риск или быть противопоказанным.

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Для кого употреблять мяту и пить чай с ней может быть вредным или даже опасным

Для беременных: мята может повлечь за собой сокращение матки, поэтому женщинам в положении, особенно на поздних сроках, следует избегать ее употребления.

Для лиц с ГЭРБ: мята может ослабить нижний пищеводный сфинктер, что может привести к увеличению симптомов, таких как изжога или кислотный рефлюкс.

Для лиц с эпилепсией: составляющие мяты могут вызвать или усугубить судорожные приступы.

Для лиц с дерматологическими проблемами: растение может спровоцировать аллергические реакции, включая сыпь и зуд, у людей с атопическим дерматитом или другими кожными заболеваниями.

Для лиц с желчнокаменной болезнью: ментол в составе мяты может увеличить сокращение желчного пузыря, что может вызвать боль в желчных путях.

При приеме лекарств: употребление мяты может влиять на действие некоторых медикаментов, поэтому перед ее использованием следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

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