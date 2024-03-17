Неочікувана небезпека в чашці: кому не слід пити чай з м'ятою

М’ятний напій є популярним серед багатьох людей завдяки своєму освіжаючому смаку та аромату. Цю рослину часто використовують у різноманітних напоях по всьому світу. Проте, не всім рекомендується пити чай з м’ятою.

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Хоча цей чай вважається корисним, існують особи, для яких вживання м’яти може бути шкідливим та спричинити небажані ефекти. Тому перед тим, як насолоджуватися цим чудовим напоєм, варто переконатися, що ви не входите до категорії людей, яким слід уникати м’яти, повідомляє ТСН.

У чому користь м’яти

М’ята є багаторічною рослиною, яка містить безліч корисних компонентів. Вона є джерелом ефірних олій, вітамінів С, В1, В2, РР, каротину, а також містить мінеральні солі, такі як калій, залізо, кальцій, фосфор та магній.

М’ятні настої та відвари мають спазмолітичні, болезаспокійливі та антисептичні властивості, які можуть допомогти при головному болю, стресі, невралгії та запаленнях. Також вони використовуються в традиційній медицині для лікування застуди, нудоти, шлункових болів, діареї, або для стимулювання апетиту.

М’ята відома своїми численними лікувальними якостями, завдяки чому вона є цінним доповненням до раціону, проте є певні категорії людей, для яких вживання рослини може становити ризик або бути протипоказаним.

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Для кого вживати м'яту і пити чай з нею може бути шкідливим чи навіть небезпечним

Для вагітних: м’ята може спричинити скорочення матки, тому жінкам у положенні, особливо на пізніх термінах, слід уникати її вживання.

Для осіб з ГЕРХ: м’ята може ослабити нижній стравохідний сфінктер, що може призвести до збільшення симптомів, таких як печія чи кислотний рефлюкс.

Для осіб з епілепсією: складові м’яти можуть викликати або погіршити судомні напади.

Для осіб з дерматологічними проблемами: рослина може спровокувати алергічні реакції, включаючи висипання та свербіж, у людей з атопічним дерматитом або іншими шкірними захворюваннями.

Для осіб з жовчнокам’яною хворобою: ментол у складі м’яти може збільшити скорочення жовчного міхура, що може спричинити біль у жовчних шляхах.

При прийомі ліків: вживання м’яти може впливати на дію деяких медикаментів, тому перед її використанням слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання.

Раніше ми розповідали про топ-8 корисних властивостей м’ятного чаю.

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