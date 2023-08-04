Неожиданные факты о Марго Робби: отказалась от Плейбоя и ходила в цирковую школу

Марго Элис Робби, талантливая актриса и продюсер, родилась 2 июля 1990 года в Далби, Квинсленд, Австралия. Благодаря своему невероятному артистизму и неоспоримому таланту, она стала одной из самых известных фигур в Голливуде. После первой недели проката фильма "Барби", популярность актрисы стремительно возросла.

Тату-мастер

Одним из интригующих фактов о Робби является ее любовь к татуировке. Во время съемок в фильме "Отряд самоубийц" она взяла на себя роль тату-мастера и даже сделала татуировки своим коллегам по съемочной площадке, в том числе Кари Делевинь и режиссеру Дэвиду Эйеру.

Однако Робби решила отложить свой тату-пистолет после несчастного случая на девичнике. В интервью Джимми Феллону она с юмором рассказала, как под хмельком сделала татуировку подруге, в результате чего татуировка стала красно-серой, и это огорчило мать подруги.

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Отказала Плейбою

Еще один любопытный факт о Робби – она отклонила предложение от Playboy. После ее увлекательной игры в фильме "Волк с Уолл-стрит" к ней обратился сам Хью Хефнер с предложением позировать для культового журнала, предложив значительную сумму денег. Однако Робби отклонила предложение, заявив, что она уже достаточно намучила свою семью.

Конспирация относительно ее подлинного возраста

Робби также столкнулась со своеобразной конспирацией, связанной с ее возрастом. Некоторые люди считали, что она лжет о своем настоящем возрасте. Эти предположения возникли после того, как в 2008 году в статье газеты "Сидней Морнинг" было указано, что ей 23 года, что не совпадает с годом ее рождения.

Робби отвергла эти слухи, выразив свое удивление по поводу возмущения людей ее возрастом. В интервью Elle она шутливо заявила: "Люди, кажется, возмущены тем, что мне 24. Люди думают, что я на десять лет старше". Тщательное расследование, проведенное HuffPost в 2016 году, подтвердило, что она действительно говорила правду о своем возрасте.

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Ходила в цирковую школу

Интересно, что путь Робби к роли Харли Квинн в "Отряде самоубийц" был в определенной степени назначен. В возрасте 8 лет мать записала ее в цирковую школу, где она участвовала в программе на трапеции. Этот ранний опыт отточил ее поразительные навыки, которые она впоследствии продемонстрировала на большом экране.

Пришлось учить американский акцент

Чтобы подготовиться к переходу на американские роли, она работала с тренером по актерскому мастерству, чтобы овладеть подлинным американским акцентом. Эта самоотверженность и преданность своему ремеслу, несомненно, способствовали ее успеху в индустрии.

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