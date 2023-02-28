Облачно и ветрено: какой будет погода в Киеве в первый день весны

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 1 марта 2023 года по данным сайта Weather forecast. Ожидаемые погодные условия сегодня будут мягкими, но ветреными, с облачным небом в течение всего дня.

Температура ожидается в диапазоне от -1°C до +3°C, по ощущениям -3°C из-за ветра со скоростью 5,9 м/с с северо-запада. Влажность воздуха составит около 64%

Облачность сегодня будет плотной, поэтому рекомендуется одеваться теплее, так как ожидается, что температура останется низкой даже в дневное время.

Если вы планируете провести время на открытом воздухе, обязательно возьмите с собой зонтик, так как есть небольшая вероятность осадков. Восход солнца сегодня произойдет в 7:11 утра, а закат – в 6:48 вечера.

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