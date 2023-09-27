Отделяем чепуху от реальности: семь мифов о домашних животных

Домашние питомцы всегда были окружены мифами и предрассудками, а кошки были в центре многих из них. Однако пора развеять эти безосновательные убеждения и принять более рациональное понимание этих пушистых спутников. Рассмотрим некоторые распространенные мифы о домашних питомцах, в которые больше не стоит верить.

Черные коты и неудача

Вопреки расхожему мнению, черные коты не приносят несчастья. Не существует никаких научных доказательств, связывающих хронические несчастья с присутствием черных кошек. Этот миф зародился в Средневековье, во времена, когда были распространены безумные предубеждения.

Способность кошек всегда приземляться на лапы

Хотя коты имеют отличные рефлексы, они не обладают сверхъестественными способностями. Падая, они инстинктивно пытаются приземлиться на лапы, но это не обеспечивает безопасное падение, особенно с большой высоты.

Кошки и младенцы

В Средневековье люди верили, что коты могут "воровать дыхание" у младенцев, что приводит к их гибели. Однако современная наука связывает эти несчастные смерти с синдромом внезапной младенческой смерти, а не с участием кошек.

Миф о девяти жизнях

Происхождение представления о том, что у кошек девять жизней, остается загадкой. Хотя кошки – выносливые существа и могут переносить боль, важно не злоупотреблять их способностями.

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Хвост и счастье

Существует распространенное мнение, что чем выше кот или собака держит хвост, тем она счастливее. В то время как для собак это может быть правдой, для кошек соответствие менее очевидно.

Восприятие цвета собаками

Долгое время считалось, что собаки плохо воспринимают цвета, увидев свет только в черно-белых тонах. Однако они могут различать фиолетовый, синий и желтый, хотя видят больше оттенков серого, чем люди. Их обоняние играет более важную роль в восприятии мира.

Собаки понимают ошибки

Принято считать, что собаки испытывают стыд и учатся на своих ошибках, когда их ругают. Однако эксперты предполагают, что они могут ассоциировать наказание с инцидентом только тогда, когда их поймают с поличным. С течением времени способность собаки понимать причину наказания уменьшается.

Напомним, ветеринары объяснили, какие продукты могут стать смертельными для домашних животных.

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