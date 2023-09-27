Відокремлюємо нісенітниці від реальності: сім міфів про домашніх тварин

Домашні улюбленці завжди були оточені міфами та забобонами, а коти були в центрі багатьох з них. Однак настав час розвіяти ці безпідставні переконання і прийняти більш раціональне розуміння цих пухнастих супутників. Розглянемо деякі поширені міфи про домашніх улюбленців, в які більше не варто вірити.

Чорні коти та невдача

Всупереч поширеній думці, чорні коти не приносять нещастя. Не існує жодних наукових доказів, які б пов'язували хронічні нещастя з присутністю чорних котів. Цей міф зародився в Середньовіччі, в часи, коли були поширені шалені упередження.

Здатність котів завжди приземлятися на лапи

Хоча коти мають чудові рефлекси, вони не володіють надприродними здібностями. Падаючи, вони інстинктивно намагаються приземлитися на лапи, але це не гарантує безпечне падіння, особливо з великої висоти.

Коти та немовлята

У Середньовіччі люди вірили, що коти можуть "красти дихання" у немовлят, що призводить до їхньої загибелі. Однак сучасна наука пов'язує ці нещасні смерті з синдромом раптової дитячої смерті, а не з участю котів.

Міф про дев'ять життів

Походження уявлення про те, що коти мають дев'ять життів, залишається загадкою. Хоча коти – витривалі істоти і можуть переносити біль, важливо не зловживати їхніми здібностями.

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Хвіст і щастя

Існує поширена думка, що чим вище кіт чи собака тримає хвіст, тим він щасливіший. У той час як для собак це може бути правдою, для котів відповідність менш очевидна.

Сприйняття кольорів собаками

Довгий час вважалося, що собаки погано сприймають кольори, бачачи світ лише в чорно-білих тонах. Однак вони можуть розрізняти фіолетовий, синій і жовтий, хоча бачать більше відтінків сірого, ніж люди. Їхній нюх відіграє більш важливу роль у сприйнятті світу.

Собаки розуміють помилки

Прийнято вважати, що собаки відчувають сором і вчаться на своїх помилках, коли їх лають. Однак експерти припускають, що вони можуть асоціювати покарання з інцидентом лише тоді, коли їх спіймають на місці злочину. З часом здатність собаки розуміти причину покарання зменшується.

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