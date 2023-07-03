Почему культурные люди не желают 'приятного аппетита': история происхождения выражения

В сфере социального этикета хорошим тоном считается приветствие и пожелание доброго пути, например, пожелание спокойной ночи, доброго утра или здравствуйте. Однако существуют споры о том, насколько уместно желать приятного аппетита перед или во время еды. UAportal подготовил разбор истории происхождения этого пожелания.

Происхождение и этикет пожелания приятного аппетита

Исторически сложилось так, что перед едой люди читали молитву, выражая благодарность Богу за еду на столе и испрашивая божественного благословения на акт приема пищи. Однако с приходом СССР религиозная тематика не одобрялась, и Иисус Христос стал нежелательным присутствием. В результате вместо него появилась французская фраза "приятного аппетита", означающая пожелание приятной трапезы.

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Согласно правилам этикета, фразу "приятного аппетита" должен произносить только тот, кто готовил еду, она служит приглашением для гостей или членов семьи принять участие в трапезе и насладиться ею. В любом другом контексте эта фраза считается неуместной. Психологи утверждают, что она может рассматриваться как нарушение личных границ, поскольку вторгается в личное пространство человека, буквально "заглядывая ему в рот".

Суеверные поверья, связанные с "Bon Appetit"

Даже эзотерики не рекомендуют использовать такие пожелания, поскольку они считают, что это может иметь обратный эффект. Пожелание приятного аппетита может вызвать проблемы с пищеварением или даже уменьшить желание поесть.

Это мнение особенно верно, если фраза произносится неискренне или с безразличием. Поэтому важно понимать, почему считается невежливым желать хорошего аппетита, ведь отсутствие искренних эмоций и положительной энергии может только навредить.

Альтернативные способы передать те же чувства

В соответствии с современными этическими принципами существуют альтернативные фразы, которые могут передать то же самое послание, не нарушая личных границ. Два простых слова "Пожалуйста" и "Наслаждайтесь" могут послужить отличной заменой.

Используя эти слова, вы все равно передаете приглашение начать трапезу, но в более уважительной манере, признающей личное пространство человека. Если вам близка эта точка зрения, без колебаний перенимайте эту альтернативную привычку. Это может оказаться полезным для всех участников процесса.

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