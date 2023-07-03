Чому культурні люди не бажають 'смачного': історія походження вислову

У сфері соціального етикету хорошим тоном вважається вітання та побажання доброго шляху, наприклад, побажання на добраніч, доброго ранку чи здрастуйте. Проте існують суперечки у тому, наскільки доречно бажати смачного перед чи під час їжі. UAportal підготував розбір історії походження цього побажання.

Походження та етикет побажання смачного

Історично склалося так, що перед їжею люди читали молитву, висловлюючи подяку Богові за їжу на столі і просячи божественного благословення на акт їди. Однак із приходом СРСР релігійна тематика не схвалювалася, і Ісус Христос став небажаною присутністю. В результаті замість нього з'явилася французька фраза "смачного", що означає побажання приємної трапези.

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Згідно з правилами етикету, фразу "смачного" повинен вимовляти тільки той, хто готував їжу, вона є запрошенням для гостей або членів сім'ї взяти участь у трапезі та насолодитися нею. У будь-якому іншому контексті ця фраза вважається недоречною. Психологи стверджують, що вона може розглядатися як порушення особистих кордонів, оскільки вторгається в особистий простір людини, буквально заглядаючи їй у рот.

Забобонні повір'я, пов'язані з "Bon Appetit"

Навіть езотерики не рекомендують використовувати такі побажання, оскільки вважають, що це може мати зворотний ефект. Побажання смачного може викликати проблеми із травленням або навіть зменшити бажання поїсти.

Ця думка особливо вірна, якщо фраза вимовляється нещиро або з байдужістю. Тому важливо розуміти, чому вважається неввічливим бажати гарного апетиту, адже відсутність щирих емоцій та позитивної енергії може лише нашкодити.

Альтернативні способи передати ті самі почуття

Відповідно до сучасних етичних принципів існують альтернативні фрази, які можуть передати те саме послання, не порушуючи особистих кордонів. Два простих слова "Будь ласка" та "Насолоджуйтесь" можуть послужити відмінною заміною.

Використовуючи ці слова, ви все одно передає запрошення почати трапезу, але в більш поважній манері, яка визнає особистий простір людини. Якщо вам близька ця думка, без вагань переймайте цю альтернативну звичку. Це може бути корисним для всіх учасників процесу.

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