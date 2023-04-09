Почему нельзя дарить острые предметы и путешествовать во вторник

UAportal подготовил статью о значении суеверий и запретов в формировании культурной идентичности и сохранении культурной преемственности в быту и семейной жизни Украины. Суеверия и запреты играют важную роль в украинской культуре, где они соблюдаются как в повседневной жизни, так и по особым случаям.

В украинской культуре существует множество суеверий и запретов, которые регулируют различные аспекты повседневной жизни. Одним из самых распространенных суеверий является поверье, что нельзя свистеть в помещении. Считается, что это суеверие приносит несчастье, поэтому в украинских семьях часто строго соблюдается.

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Другим распространенным суеверием является поверье, что рассыпать соль – к несчастью. Считается, что это суеверие приносит конфликты или неприятности, и если кто-то случайно рассыпает соль, то он должен бросить немного через левое плечо, чтобы отвести несчастье.

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Многие суеверия в украинской культуре связаны с праздниками и особыми событиями. Например, в пасхальное воскресенье принято приносить в церковь корзину с едой, чтобы ее освятили. Считается, что эта еда принесет удачу и процветание семье в наступающем году. В канун Рождества украинцы соблюдают строгий пост до появления на небе первой звезды. Считается, что этот пост принесет удачу и процветание семье в наступающем году.

Запреты также являются неотъемлемой частью украинской культуры. Например, существует поверье, что дарить или получать в подарок острые предметы несчастливо. Считается, что если подарить нож или ножницы, то это приведет к разрыву отношений между дарителем и получателем.

Еще одним запретом в украинской культуре является поверье, что нельзя начинать путешествие во вторник или пятницу. Эти дни считаются несчастливыми для путешествий, и считается, что начало путешествия в эти дни приведет к несчастью.

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