Почему нельзя сажать папоротник рядом с домом: эксперты дали неожиданный ответ

Папоротник часто выбирают для озеленения двора возле дома, благодаря его пышным и большим листьям, которые придают эстетическую привлекательность и чувство покоя. Однако это растение не совсем подходит для выращивания рядом с домом.

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Щитник, как еще называют папоротник, может стать прекрасным украшением двора. Однако существуют определенные ограничения, которые следует учитывать перед тем, как высаживать его у дома, пишет ТСН.

Причины, почему следует отказаться от высадки папоротника рядом с жильем

Важной причиной, чтобы избегать высадки папоротника у дома, является риск повреждения здания. Папоротник имеет способность удерживать влагу в своих листьях, что при ее расположении у стен или кровли может вызвать увеличение влажности в этих участках. Со временем это может привести к повреждению внешних поверхностей.

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Излишняя влага также может спровоцировать развитие плесени. Если жилье старое с уже существующими проблемами фундамента, то высадка папоротника поблизости может быть опасной. Это растение отличается довольно длинными и разветвленными корнями, быстро занимающими большую площадь. Широко разрастающаяся корневая система может создать давление на фундамент, что приведет к его повреждению.

Где лучше посадить папоротник

Если вы любите папоротник и хотите иметь его недалеко от вашего дома, важно выбрать правильное место для его посадки.

Растение нуждается в достаточном свете для здорового роста, поэтому предпочтите места с хорошим доступом к солнечному свету, но избегайте мест с прямыми солнечными лучами, чтобы не повредить листву.

Также следует избегать высокой влажности, поскольку хотя папоротник и любит подобную среду, избыток воды может вызвать заболевание листьев. Обеспечение хорошей вентиляции и циркуляции воздуха является ключевым для здоровья растения.

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