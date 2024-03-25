Чому не можна садити папороть поруч з будинком: експерти дали неочікувану відповідь

Папороть часто вибирають для озеленення двору біля будинку, завдяки її пишному та великому листю, яке додає естетичної привабливості та відчуття спокою. Проте ця рослина не зовсім підходить для вирощування поруч з оселею.

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Щитник, як ще називають папороть, може стати чудовою окрасою подвір'я. Однак, існують певні обмеження, які слід враховувати перед тим, як висаджувати його біля будинку, пише ТСН.

Причини, чому варто відмовитися від висаджування папороті поруч з житлом

Важливою причиною, щоб уникати висаджування папороті біля оселі, є ризик зіпсування будівлі. Папороть має здатність утримувати вологу у своїх листках, що при її розташуванні біля стін чи покрівлі може спричинити збільшення вологості в цих ділянках. Згодом це може призвести до ушкодження зовнішніх поверхонь.

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Зайва волога також може спровокувати розвиток плісняви. Якщо житло старе з уже наявними проблемами фундаменту, то висаджування папороті поблизу може бути небезпечним.Ця рослина відрізняється досить довгим та розгалуженим корінням, яке швидко займає велику площу. Коренева система, яка широко розростається, може створити тиск на фундамент, що призведе до його пошкодження.

Де краще посадити папороть

Якщо ви любите папороть та бажаєте мати її неподалік від вашого дому, важливо вибрати правильне місце для її посадки.

Рослина потребує достатньо світла для здорового росту, тому віддайте перевагу місцям з гарним доступом до сонячного світла, але уникайте місць з прямими сонячними променями, щоб не пошкодити листя.

Також слід уникати високої вологості, оскільки хоча папороть і любить подібне середовище, надлишок води може спричинити захворювання листя. Забезпечення хорошої вентиляції та циркуляції повітря є ключовим для здоров'я рослини.

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