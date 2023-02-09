Принцесса Кейт Миддлтон демонстрирует модный образ из доступных вещей

Принцесса Кейт Миддлтон продемонстрировала модный и молодежный образ, совместив доступные вещи для своего появления в колледже Ландау Форте в Дерби.

41-летняя Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, посетила колледж Ландау Форте в Дерби, чтобы встретиться с Притом Чанди. Чанди недавно завершил экстремальную экспедицию в Антарктиду, установив два мировых рекорда. Для этого события Кейт выбрала молодежный образ и скомбинировала модные вещи из масс-маркета.

Кейт выбрала белый джемпер и синие брюки. Завершил образ двубортный жакет с золотыми пуговицами от Zara, который обошелся ей всего в 69,99 фунтов стерлингов, и кроссовки Veja, которые стоили 120 фунтов стерлингов. Герцогиня Кембриджская распустила длинные волосы и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

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Кейт попробовала нести две шины весом 20 кг каждая, как тест, который Ченди делала каждый день во время подготовки к экспедиции. Однако вскоре она поняла, что не справляется с этой задачей, и рассмеялась, сказав: "Мне нужно немного потренироваться".