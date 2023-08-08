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Пять модных советов по подбору модели джинсов под тип фигуры

Владислав Москаленко

Пять модных советов по подбору модели джинсов под тип фигуры

Когда дело доходит до выбора идеальной пары джинсов, понимание типа фигуры и выбор правильного фасона очень важны. В этой статье будут даны советы о том, как выбрать джинсы, подчеркивающие фигуру.

Учтите тип фигуры

При выборе джинсов, подчеркивающих фигуру, важно учитывать особенности телосложения. Для тех, кто имеет тип песочных часов, прекрасно подойдут джинсы с завышенной талией. Если у кого грушевидная фигура, выбор в пользу джинсов клеш поможет сбалансировать пропорции. Джинсы с прямыми брюками хорошо подходят для тех, кто имеет атлетическое телосложение, в то время как зауженные джинсы могут дополнить миниатюрную фигуру.

Обратите внимание на подъем

Подъемом джинсов называется расстояние между паховой зоной и поясом. Это немаловажный фактор, который следует учитывать при выборе джинсов. Для людей с коротким туловищем джинсы с низкой посадкой могут создать иллюзию более длинной верхней части тела. С другой стороны, брюки с высокой посадкой помогут удлинить ноги и придать более сбалансированный вид тем, кто имеет более длинное туловище. Джинсы со средней посадкой – универсальный вариант, который может хорошо подходить для всех типов.

Учитывайте фасон брюк

Фасон брюк может сильно повлиять на то, как они подчеркивают фигуру. Если у кого-то пышная фигура, джинсы с прямыми брюками или зауженные помогут создать сбалансированный силуэт. Эти фасоны обеспечивают пространство в области бедер, сохраняя при этом облегающий крой. Для имеющих стройную фигуру зауженные джинсы могут подчеркнуть ее форму и создать изящный образ.

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Выбираем правильный размер

Выбор правильного размера джинсов имеет решающее значение для удобной и приятной посадки. Важно избегать слишком узких или слишком свободных брюк, поскольку они могут создать неприглядный вид. Точные измерения талии, бедер и швов помогут обрести идеальный размер. Имейте в виду, что разные бренды могут иметь отличия в сетке, поэтому всегда полезно примерить джинсы перед покупкой.

Экспериментируйте и найдите свой стиль

Мода – это самовыражение, поэтому примеры разных фасонов и цветов могут помочь найти то, что заставит чувствовать себя уверенно и комфортно. Помните, что уверенность является ключевым фактором, когда дело доходит до ношения любой пары джинсов, поэтому важно учитывать уникальность фигуры и носить то, что позволяет чувствовать себя потрясающе.

Напомним, стилистка Алина Михайленко показала трендовые штаны 2023 года. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

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