Пять причин, почему Prada обожают поклонники моды: что известно о главной дизайнере бренда Миучча Прада

Миучча Прада, известный главный дизайнер Prada, зарекомендовала себя как воплощение безупречной и инновационной моды в индустрии. Имея страсть к дизайну одежды на протяжении всей жизни, Миучча заслужила безграничный восторг благодаря своей непреклонной преданности этому делу.

UAportal подготовил пять ключевых фактов, проливающих свет на то, почему ее бренд любят гуру моды.

Разрушение барьеров

Несмотря на сопротивление собственной семьи, Миучча Прада возобладала благодаря своей решимости. Ее дедушка Марио Прада сначала считал, что женщины не должны играть никакой роли в сфере бизнеса. Однако именно мать Миуччи, Луиза, стала преемницей Марио в управлении компанией и проложила путь к стремительному взлету Миуччи в мире моды.

Нестандартные идеалы

Миучча Прада – не просто дизайнер, она является защитницей феминистических идеалов. Получив степень доктора политических наук в Миланском университете в 1973 году, Миучча активно участвовала в итальянской коммунистической партии и движении за права женщин. Коллекции ее бренда часто отражают эту идеологию, бросая вызов традиционным представлениям о гендере и переосмысливая женскую привлекательность, чтобы выйти за пределы общественных клише.

Переосмысление моды

В 1988 году Прада оказала большое влияние на индустрию моды, дебютировав со своей женской коллекцией готовой одежды на неделе моды в Милане. Видение Миуччи Прада демонстрировало заниженную талию и узкие пояса на моделях, что было смелым уходом от основных тенденций. Эта коллекция, которую поначалу раскритиковали, стала началом огромного успеха Прада, ведь бренд привлек внимание своими роскошными, минималистическими и побуждающими к размышлению стилями в течение 90-х годов.

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Сотрудничество с кинематографом

Воздействие Миуччи Прада выходит за пределы подиума. В 2013 году ее сотрудничество с художницей по декорациям и костюмам Кэтрин Мартин для экранизации "Большого Гэтсби" привело к созданию соблазнительных вечерних костюмов, эксклюзивно разработанных Прадой. Кроме того, одежда и аксессуары Прада появились в фильме "Отель "Гранд Будапешт", где их носили такие известные актеры, как Тильда Свинтон, Ральф Файнс и Уиллем Дафо.

Престижные награды

В течение своей блестящей карьеры Миучча Прада получила многочисленные награды в знак признания ее новаторского взноса. Она трижды получала награду VH1 Fashion Award в качестве дизайнера года в области женской одежды и была названа одним из 100 самых влиятельных людей по версии журнала "Тайм" в 2005 году. Кроме того, журнал Forbes назвал ее 75-й самой влиятельной женщиной мира в 2014 году, а в 2013 году она была названа одной из лучше одетых людей старше 50 лет.

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