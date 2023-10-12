Пять украинских предрассудков, которые не поймут иностранцы

Суеверия занимают важное место в жизни украинцев, ведь передаются из поколения в поколение, чтобы защитить свою душу и судьбу. UAportal рассказал о предрассудках, которые занимают важное место в жизни украинцев, и могут показаться очень странными иностранцам.

Стук по дереву:

Один из самых распространенных предрассудков состоит в том, чтобы постучать по дереву трижды, чтобы отвлечь злой глаз. Украинцы глубоко верят в эту практику и часто прибегают к стуканию по голове, если нет под рукой дерева. Эта традиция уходит в древние времена, когда прикосновение к деревянной поверхности считалось связью с Христом, распятым на деревянном кресте.

Не передавать ничего через порог:

Посетители украинских домов могут столкнуться с верованием, что никогда нельзя переносить предметы через порог. Этот предрассудок происходит от того, что в древности под порогом дома хоронили прах предков. Чтобы почтить умерших, люди воздерживались от того, чтобы побеспокоить мертвых, отказавшись от переноса вещей через порог. То же касается удержания от сидения на пороге.

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Отказ дарить часы:

В Украине дарить кому-то часы считаются непристойными. Этот предрассудок имеет китайское происхождение, где дарование часов воспринималось как приглашение на похороны. У украинцев стрелки часов стали ассоциироваться с острыми предметами, которые считаются нежелательными в качестве подарков. Символизируя потенциальные конфликты и разногласия, это поверье прочно укоренилось. Однако если подарить часы, то можно свести на нет негативный эффект, отдав дарителю монету на замену.

Избежание празднования 40-летия:

В Украине, особенно среди мужчин, 40-летие не празднуют из-за того, что оно ассоциируется со смертью. Этот предрассудок происходит от похоронных практик Киевской Руси, где считалось, что, празднуя свои 40 лет, до 50 не доживешь. Связь между числом 40 и смертью сохраняется, и оно совпадает с днем поминовения усопшего, вызывая чувство фатальности.

Не есть с ножа:

Многие украинцы не едят из ножа. Нож имеет сакральное значение, являясь одновременно и инструментом, и защитником. Неправильное обращение с этим мощным предметом или неуважение к нему могут разгневать духов, что приведет к усилению их ненависти.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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