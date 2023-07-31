Пять увлекательных сериалов о путешествиях во времени: концовка вас удивит

UAportal порекомендовал самые интересные сериалы о путешествиях во времени, снятых в 2018-2021 годах. Подборка подойдет для зрителей всех возрастов.

"Вне времени"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Путешествие во времени, историческая драма

Страна: США

Продолжительность: 42 мин на серию

Год: 2016-2018

Главный продюсер: Эрик Крепке

Историк, ученый и солдат отправляются на тайную миссию, используя машину времени, чтобы преследовать преступника, намеревающегося изменить ход истории. Путешествуя по разным временным периодам, они сталкиваются с многочисленными вызовами, встречаются с историческими фигурами и должны обеспечить сохранение временной линии.

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"Тьма"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, триллер

Страна: Германия

Продолжительность: 60 мин на серию

Год: 2017-2020

Главный продюсер: Баран бо Одар, Янтье Фризе

Исчезновение двух детей в маленьком городке раскрывает зловещую связь с путешествиями во времени и существованием параллельных миров. Переплетенные судьбы четырех взаимосвязанных семей распутываются, когда пытаются разгадать тайны, охватывающие поколение и манипулируют самим временем.

"Путешественники"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика

Страна: Канада

Продолжительность: 45 мин на серию

Год: 2016-2018

Главный продюсер: Брэд Райт

Сюжет разворачивается в мрачном будущем, в котором сознание с 23 века отправляется обратно в 21-е, чтобы поселиться в телах людей за мгновение до их смерти. Те, кто путешествуют во времени, известные как "путешественники", работают тайно, чтобы предотвратить катастрофические события и изменить будущее к лучшему.

"12 обезьян"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, триллер

Страна: США

Продолжительность: 42 мин на серию

Год: 2015-2018

Главный продюсер: Терри Маталас, Тревис Фикетт

Сериал рассказывает о путешествии путешественника во времени, которое возвращается в прошлое, чтобы предотвратить высвобождение уничтожившего человечество смертоносного вируса. Столкнувшись с опасными противниками и встретив неожиданных союзников, он соперничает со временем, чтобы спасти человечество от вымирания.

"Доктор Кто"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, приключения

Страна: Великобритания

Продолжительность: 45 мин на серию

Год: 2005 - до сих пор

Главный продюсер: Рассел Т Дэвис, Стивен Моффат, Крис Чибналл

Это многосерийный британский сериал, рассказывающий о приключениях Доктора, путешествующего во времени инопланетянина и обладающего способностью регенерироваться. Вместе с верной спутницей главный герой исследует время и пространство, сталкиваясь с различными внеземными угрозами и отстаивая справедливость.

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