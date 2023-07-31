Пять увлекательных сериалов о путешествиях во времени: концовка вас удивит
UAportal порекомендовал самые интересные сериалы о путешествиях во времени, снятых в 2018-2021 годах. Подборка подойдет для зрителей всех возрастов.
"Вне времени"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Путешествие во времени, историческая драма
Страна: США
Продолжительность: 42 мин на серию
Год: 2016-2018
Главный продюсер: Эрик Крепке
Историк, ученый и солдат отправляются на тайную миссию, используя машину времени, чтобы преследовать преступника, намеревающегося изменить ход истории. Путешествуя по разным временным периодам, они сталкиваются с многочисленными вызовами, встречаются с историческими фигурами и должны обеспечить сохранение временной линии.
"Тьма"
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, триллер
Страна: Германия
Продолжительность: 60 мин на серию
Год: 2017-2020
Главный продюсер: Баран бо Одар, Янтье Фризе
Исчезновение двух детей в маленьком городке раскрывает зловещую связь с путешествиями во времени и существованием параллельных миров. Переплетенные судьбы четырех взаимосвязанных семей распутываются, когда пытаются разгадать тайны, охватывающие поколение и манипулируют самим временем.
"Путешественники"
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика
Страна: Канада
Продолжительность: 45 мин на серию
Год: 2016-2018
Главный продюсер: Брэд Райт
Сюжет разворачивается в мрачном будущем, в котором сознание с 23 века отправляется обратно в 21-е, чтобы поселиться в телах людей за мгновение до их смерти. Те, кто путешествуют во времени, известные как "путешественники", работают тайно, чтобы предотвратить катастрофические события и изменить будущее к лучшему.
"12 обезьян"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, триллер
Страна: США
Продолжительность: 42 мин на серию
Год: 2015-2018
Главный продюсер: Терри Маталас, Тревис Фикетт
Сериал рассказывает о путешествии путешественника во времени, которое возвращается в прошлое, чтобы предотвратить высвобождение уничтожившего человечество смертоносного вируса. Столкнувшись с опасными противниками и встретив неожиданных союзников, он соперничает со временем, чтобы спасти человечество от вымирания.
"Доктор Кто"
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, приключения
Страна: Великобритания
Продолжительность: 45 мин на серию
Год: 2005 - до сих пор
Главный продюсер: Рассел Т Дэвис, Стивен Моффат, Крис Чибналл
Это многосерийный британский сериал, рассказывающий о приключениях Доктора, путешествующего во времени инопланетянина и обладающего способностью регенерироваться. Вместе с верной спутницей главный герой исследует время и пространство, сталкиваясь с различными внеземными угрозами и отстаивая справедливость.
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