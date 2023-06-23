Пять знаменитостей, которые решили сами ухаживать за своими детьми: няни им не нужны

Когда дело доходит до воспитания детей, знаменитости часто имеют репутацию людей, которые полагаются на команду нянь, чтобы помочь им. Однако некоторые известные личности выбрали другой путь, предпочитая заботиться о своих детях без посторонней помощи. UAportal подготовил интересную подборку историй из жизни знаменитостей, проливающую свет на их родительский выбор и уникальный опыт, с которым они столкнулись.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис и Эштон Катчер, любимая звездная пара, взяли на себя ответственность за воспитание своих дочери и сына без помощи няни. Папарацци часто запечатлевают их повседневную жизнь, где дети всегда рядом с ними. Во время выступления на "Шоу Эллен" Эштон с гордостью рассказал, что они вдвоем заботятся о своих детях.

Они верят в то, что нужно полностью погрузиться в родительский путь, дорожить каждым моментом и стремиться понять потребности своих детей. Мила Кунис также подчеркивает важность материнского выбора, в частности, она кормит грудью свою дочь Уайетт там, где ей удобно. Комфорт превалирует над гламуром, так как Мила отдает предпочтение непринужденной одежде во время семейного отдыха.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, еще одна знаменитая пара, являются преданными родителями своих трех дочерей. Они считают своим приоритетом проводить как можно больше времени со своими детьми и тщательно координируют свои рабочие графики, чтобы избежать наложения обязательств. Когда один из родителей уезжает на работу, другой остается с детьми.

Они считают, что должны оградить своих детей от чрезмерного воздействия голливудского блеска и гламура. Блейк, которая выразила желание иметь большую семью, по-прежнему стремится создать воспитывающую среду. Райан, известный своими юмористическими твитами, часто делится забавными анекдотами об отцовстве и в то же время является преданным и практичным отцом.

Риз Уизерспун

Несмотря на развод с Райаном Филлиппом, Риз Уизерспун и ее бывший супруг с любовью вспоминают свои совместные усилия по воспитанию двоих детей на ранних этапах карьеры. Они оба твердо убеждены, что их практический подход не позволил детям стать избалованными.

Риз, у которой в последующем браке появился еще один ребенок, опирается на поддержку своих старших детей в воспитании брата или сестры. Активно участвуя в воспитании своих детей, Риз и Райан создали прочный фундамент для своей семьи.

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Дженнифер Лопес

Когда Дженнифер Лопес и Марк Энтони произвели на свет своих близнецов, они приняли сознательное решение отказаться от услуг няни. Вместо этого они создали систему смен, чтобы равномерно разделить свои родительские обязанности. После расставания Лопес помогали ее мать, двоюродная сестра и близкий друг.

Интересно, что позже Дженнифер наняла няню-мужчину для своего сына, чтобы обеспечить мужское влияние в его жизни. Осознавая важность равновесия, она понимала, что ее сыну нужен компаньон, чтобы выплеснуть свою энергию.

Джессика Альба

Актриса и мать троих детей Джессика Альба признает трудности и эмоциональную нагрузку, связанную с уходом за детьми. Она ценит ценную поддержку, которую оказывает ее семья, и признает, что уход за ребенком – это тяжелая работа.

В своем искреннем посте она выразила благодарность своей няне Конни, которая помогала ей на ранних этапах материнства. Джессика подчеркивает важность заботы о себе и признает, что няня Конни создала для нее пространство, в котором она могла перемещаться по американским горкам эмоций, возникающих при рождении ребенка.

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