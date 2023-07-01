Пять знаменитостей, которые смогли победить рак и вдохновляют жаждой к жизни

Рак, разрушительная болезнь, которая поражает людей из всех слоев общества, не щадит никого, включая знаменитостей. UAportal подготовил истории пяти выдающихся голливудских звезд, которые боролись с раком и вышли победителями. Их истории служат маяком надежды, проливая свет на важность ранней диагностики, упорства и силы обмена опытом.

Хью Джекман

В 2013 году жена Хью Джекмана заметила на его лице необычное пятно, которое позже было идентифицировано как базальноклеточная карцинома, форма рака кожи. Однако на этом его борьба не закончилась.

В 2017 году Джекман столкнулся с раком снова, но его дух остался несломленным. Открыто рассказывая о своем опыте и деталях лечения в социальных сетях, он не только просвещает других, но и призывает регулярно проходить обследования и подчеркивает важность защиты от солнца.

Видео дня

Читайте также: От Леди Гага к принцессе Дианы: Пять знаменитостей, боровшихся с расстройствами пищевого поведения

Кайли Миноуг

В возрасте 36 лет Кайли Миноуг получила судьбоносный диагноз о наличии рака молочной железы. Певица прошла жесткий восьмимесячный курс химиотерапии.

На протяжении всего пути уверенность в себе и внутренняя сила Миноуг двигали ее вперед, и в конце концов она одержала победу над болезнью. Кроме того, борьба с раком заставила Миноуг кардинально изменить свои пищевые привычки: она исключила из своей жизни газированные напитки, кофе, черный чай и фастфуд.

Николь Кидман

В октябре 2020 года Николь Кидман объявила, что победила рак кожи. Хотя актриса предпочла не раскрывать подробности своего диагноза, она решила открыто рассказать о своей победе над болезнью.

Кидман выразила сожаление, что не принимала адекватных мер по защите своей кожи от вредного ультрафиолетового излучения и часто пользовалась выпрямителями для волос. Ее история служит напоминанием о необходимости уделять первостепенное внимание уходу за кожей и принимать профилактические меры против рака кожи.

Читайте также: Пять громких скандалов знаменитостей Голливуда, которые закончились разводом

Роберт Де Ниро

Когда Роберту Де Ниро было 60 лет, ему поставили диагноз "рак простаты". К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, что дало ему прогноз на полное выздоровление. Этот успешный исход подчеркивает важность регулярных обследований и раннего выявления, подчеркивая возможность положительного исхода при раннем обнаружении рака.

Анджелина Джоли

Хотя Анджелина Джоли лично не боролась с раком, в 2013 году она приняла мужественное решение. Следуя рекомендациям врачей, которые указали на 87% риск развития рака груди, она сделала профилактическую двойную мастэктомию.

Эта упреждающая мера была направлена на минимизацию шансов развития заболевания, учитывая трагическую смерть ее матери от рака груди в возрасте 56 лет. История Джоли подчеркивает важность осознанных решений и упреждающих шагов для снижения риска развития рака.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !