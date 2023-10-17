Рискуете отравиться: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Когда дело доходит до использования микроволновки, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и избежать потенциальных несчастных случаев. UAportal подготовил список продуктов, которые никогда нельзя разогревать в микроволновке, чтобы предотвратить взрывы, повреждения и неприятную уборку.

Яйца и виноград

Разогрев яиц в микроволновке может привести к тому, что они взорвутся и оставят после себя грязь в микроволновке. Еще один продукт, который нельзя разогревать в микроволновке – это виноград. Виноград имеет высокое содержание воды и может взорваться при нагревании, что может привести к повреждению микроволновки и создать опасность здоровью.

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Хлеб с хрустящей корочкой

Разогрев хлеба в микроволновке может привести к тому, что он размокнет и потеряет свою текстуру. Лучше всего разогревать хлеб с хрустящей корочкой в обычной духовке или тостере, чтобы сохранить его текстуру.

Кроме того, другие продукты с хрустящей корочкой, такие как жареная курица или картофель фри, не следует разогревать в микроволновке. Она делает их мягкими и менее хрустящими, что делает еду менее вкусной.

Фрукты или овощи с кожурой

Такие продукты, как картофель и яблоки, при нагревании в микроволновке могут образовывать пар, что может привести к их взрыву. Чтобы безопасно разогреть такие продукты, рекомендуется проколоть шкурку вилкой или сделать небольшие надрезы, чтобы дать возможность паре выйти. Это предотвратит потенциальную опасность.

Алкоголь

Наконец, содержащие алкоголь продукты нельзя разогревать в микроволновке. При нагревании алкоголь может быстро улетучиваться и потенциально загораться, создавая опасность пожара. Важно разогревать алкогольные продукты другими методами, например на плите или в обычной духовке.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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