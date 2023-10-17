Ризикуєте отруїтися: які продукти не можна гріти в мікрохвильовій печі

Коли справа доходить до використання мікрохвильової печі, необхідно дотримуватися певних застережних заходів, щоб убезпечити себе та уникнути потенційних нещасних випадків. UAportal підготував перелік продуктів, які ніколи не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, щоб запобігти вибухам, пошкодженням і неприємному прибиранню.

Яйця та виноград

Розігрівання яєць у мікрохвильовій печі може призвести до того, що вони вибухнуть і залишать після себе бруд у мікрохвильовій печі. Ще один продукт, який не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, – це виноград. Виноград має високий вміст води і може вибухнути при нагріванні, що може призвести до пошкодження мікрохвильової печі та створити небезпеку здоров'ю.

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Хліб з хрусткою скоринкою

Розігрівання хліба в мікрохвильовій печі може призвести до того, що він розмокне і втратить свою текстуру. Найкраще розігрівати хліб з хрусткою скоринкою у звичайній духовці або тостері, щоб зберегти його текстуру.

Крім того, інші продукти з хрусткою скоринкою, такі як смажена курка або картопля фрі, не слід розігрівати в мікрохвильовій печі. Вона робить їх м'якими і менш хрусткими, що робить їжу менш смачною.

Фрукти або овочі зі шкіркою

Такі продукти, як картопля та яблука, при нагріванні в мікрохвильовій печі можуть утворювати пару, що може призвести до їх вибуху. Щоб безпечно розігріти такі продукти, рекомендується проколоти шкірку виделкою або зробити невеликі надрізи, щоб дати можливість парі вийти. Це попередить потенційну небезпеку.

Алкоголь

Нарешті, продукти, що містять алкоголь, не можна розігрівати в мікрохвильовій печі. При нагріванні алкоголь може швидко випаровуватися і потенційно спалахувати, створюючи небезпеку пожежі. Важливо розігрівати алкогольні продукти іншими методами, наприклад, на плиті або у звичайній духовці.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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