С рождения до свадьбы: какие запреты и предрассудки существуют в быту и семейной жизни

UAportal подготовил статью о бытовых и семейных суевериях в Украине. В украинской культуре соблюдаются определенные поверья и суеверия, призванные обеспечить удачу, предотвратить невезение и несчастье, а также сохранить гармонию в семье.

Домашние животные как предвестники удачи

В украинской культуре домашние животные играют важную роль в определении будущего домочадцев. Например, если кошка моет за ушами, это означает, что скоро придут гости. Если кошка чихает, считается, что будет дождь.

Аналогично, вой собаки ночью – зловещий знак надвигающейся опасности. Украинцы также верят, что убить паука – несчастье, так как он является символом удачи. Эти поверья берут начало в древних языческих ритуалах и продолжают влиять на украинскую культуру и сегодня.

Видео дня

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Сила народных средств

Украинцы верят, что некоторые природные средства могут способствовать лечению болезней и отгонять негативную энергию. Например, считается, что чеснок отпугивает злых духов и предотвращает болезни.

Также считается, что если разложить веточки руты по углам дома, то это принесет удачу и процветание. Украинцы также вешают подкову над входной дверью, чтобы отогнать злых духов и принести удачу. Эти приметы передаются из поколения в поколение и остаются неотъемлемой частью украинской культуры.

Свадебные традиции

В украинской культуре свадьбы пропитаны традициями и суевериями. Например, считается, что если невеста заплачет в день свадьбы, то ее брак будет счастливым. Аналогично, если свадебную процессию задерживает похоронная процессия, это считается плохим предзнаменованием.

Украинцы также верят, что на свадьбу нельзя надевать ничего черного или красного, поскольку это означает слезы и кровь. Этим поверьям следуют, чтобы обеспечить счастливый и благополучный брак.

Родильные обычаи

В украинской культуре рождение ребенка окружено обычаями и суевериями, чтобы обеспечить здоровье и благополучие матери и ребенка. Например, считается, что если женщина рожает во вторник или пятницу, то ребенку не повезет.

Также считается, что если во время родов мать наденет что-нибудь черное, то ребенок родится с темным цветом лица. Украинцы также считают, что покупать что-либо для ребенка до его рождения – несчастливая примета.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!