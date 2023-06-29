Семь приборов, которые лучше отключать от сети на ночь: сэкономьте на электричестве

Экономия электроэнергии является приоритетом для многих семей, и одним из способов достижения этой цели является отключение некоторых приборов от сети на ночь. UAportal подготовил список из семи приборов, которые лучше отключать от сети на ночь, чтобы помочь вам сэкономить на электричестве.

Телевизор

Многие из нас привыкли просто выключать телевизор с помощью пульта дистанционного управления, полагая, что он полностью обесточен. Однако, когда мы это делаем, телевизор фактически переходит в режим ожидания, постоянно потребляя небольшое количество энергии. Чтобы минимизировать потребление энергии, рекомендуется отключать телевизор от сети на ночь.

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Зарядка телефона

Зарядка телефона на ночь может показаться удобной, но это расточительная практика. Она не только потребляет ненужную энергию, но и может со временем разрядить аккумулятор смартфона, сократив общий срок его службы. Чтобы сэкономить электроэнергию и продлить срок службы батареи телефона, избегайте ночной зарядки.

Ноутбук и компьютер

Даже если ваш ноутбук или компьютер полностью заряжены, если оставить их включенными в розетку на ночь, они все равно будут потреблять небольшое количество энергии. Эти устройства потребляют небольшое количество энергии для поддержания оптимального уровня заряда батареи. Для экономии энергии отключайте ноутбук или компьютер от сети, когда не пользуетесь ими, даже если они находятся в спящем режиме.

Маршрутизатор

Учитывая, что ночью интернет, как правило, не нужен, оставление маршрутизатора включенным становится ненужным расходом энергии. Отключая маршрутизатор от сети на ночь, вы не только экономите электроэнергию, но и уменьшаете воздействие электромагнитного излучения, испускаемого устройством.

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Микроволновая печь, электрический чайник, тостер

Кухонные приборы, такие как микроволновые печи, электрочайники, тостеры, а также другие мелкие устройства, такие как фены, электробритвы и зубные щетки, продолжают потреблять электроэнергию, когда они выключены. Рекомендуется отключать эти приборы от сети на ночь, чтобы избежать ненужного потребления энергии.

Бойлер

Для экономии энергии и затрат рекомендуется выключать бойлер днем и особенно ночью. Даже когда вы не пользуетесь горячей водой, бойлер продолжает работать, нагревая воду при каждом незначительном понижении температуры. Отключая бойлер от сети на ночь, вы сможете избежать ненужного потребления энергии.

Обогреватель

Обогреватели необходимы для поддержания комфортной температуры в холодное время года. Однако большинство обогревателей потребляют значительное количество электроэнергии. По возможности рекомендуется отключать обогреватели от сети на ночь, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить безопасность.

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