Следует быть осторожным: какие цветы приносят несчастье в дом

Цветы издавна вызывают восхищение своей красотой и ароматом, что часто побуждает людей приносить их домой, чтобы украсить дом. Однако важно быть осторожным, выбирая цветы в дом, поскольку некоторые из них могут иметь отрицательное значение или даже представлять потенциальную опасность.

UAportal подготовил список цветов, которые не следует приносить в дом, учитывая как их символическое значение, так и возможные риски.

Кувшинка, с его нежным и неземным видом, может показаться волшебным дополнением к любой цветочной композиции. Однако фольклор и приметы предостерегают от того, чтобы приносить белые кувшинки в дом. Считается, что эти цветы – души утонувших девушек, превратившихся в русалок. Говорят, что, принеся домой цветок кувшинки, вы накликаете на себя неудачу, страшные сновидения и жуткое желание утонуть.

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Еще один цветок, который не стоит приносить в дом – белая калла. Хотя эти элегантные растения часто ассоциируются с чистотой и изяществом, они в первую очередь считаются погребальными цветами. Принесение их в дом привлекает несчастья и болезни. Также неуместно дарить каллы пожилым людям, поскольку это может быть воспринято как пожелание им смерти.

Цветок бузины, несмотря на свой волшебный вид, слышит славу. В фольклоре считается, что в нем обитает душа сатаны. Наши предки с глубоким страхом относились к цветам бузины, воздерживаясь от их срыва. Считалось, что этим можно навлечь на себя гнев нечистой силы. Более того, категорически запрещалось строить дома вблизи бузины, поскольку верили, что это привлекает злых духов и доводит жителей до безумия.

Хотя эти предупреждения считаются только фольклором, они служат напоминанием о необходимости подходить к выбору цветов с чувствительностью и уважением. Важно понимать символическое значение и потенциальные риски, связанные с определенными цветами, прежде чем приносить его в дом.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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