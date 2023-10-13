Смелая икона кино: 5 интересных фактов об Аль Пачино

Известный своими убедительными образами в таких фильмах, как "Крестный отец" и "Лицо со шрамом", Аль Пачино оставил неизгладимый след на киноэкране. Мы рассказываем пять интересных фактов об этом легендарном актере, бесстрашно шедшем под звуки собственного барабана.

Встреча с законом

В свои 20 лет Пачино оказался за решеткой после того, как полиция нашла в его машине оружие. Проведя в тюрьме три непонятных дня, оказалось, что оружие было лишь сценическим реквизитом - инцидент, который, несомненно, иллюстрирует повороты в жизни этого грозного таланта.

Момент крестного отца

Карьерная траектория Пачино навсегда изменилась, когда он погрузился в работу над "Крестным отцом". Получив положительные отзывы критиков, этот кинематографический шедевр получил несколько "Оскаров" в 1973 году. Однако, несмотря на почетную номинацию за лучшую мужскую роль второго плана, Пачино смело бойкотировал церемонию, настаивая на том, что его глубокий образ заслуживает номинации за лучшую мужскую роль.

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Избегание культовых ролей

Удивительно, но Пачин отказался от возможности воплотить в жизнь одних из самых знаковых персонажей в истории кинематографа. Он отказался от ролей в "Звездных войнах", "Красавице", "Крамере против Крамера", "Крепком орешке" и "Таксисте", решив пойти на смелые авантюры, отвечавшие его бескомпромиссному духу.

Трансформация "Адвоката дьявола"

Знаковой фильм "Адвокат дьявола" претерпел значительные изменения из-за недовольства Пачино его оригинальной формулой блокбастера, ориентированной на экшн. Это привело к тому, что он поначалу отказался присоединиться к проекту, и только после смены сюжета актер принял окончательное решение. Интересно, что решающую роль в убеждении Пачино сыграл Киану Ривз, щедро выделивший 2 миллиона долларов из своей зарплаты на это дело.

Глубокое пристрастие к Шекспиру

За пределами кино глубокая любовь Пачино к театральному искусству, особенно к шекспировским пьесам, сияет насквозь. В 1996 году он продемонстрировал свое режиссерское мастерство в фильме "В поисках Ричарда", увлекательной экранизации "Ричарда ІІІ". Демонстрируя свою удивительную многогранность, Пачино также с апломбом взял на себя главную роль в фильме.

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