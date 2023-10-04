Стильные идеи свадебного маникюра 2023: от позолоты до кружева

Свадьба – очень важный день в жизни пары. Все в этот день должно быть идеально. Невесты очень серьезно подходят для подготовки свадьбы и свадебного образа: от платья до маникюра. UaPortal собрал для вас трендовые в 2023 году идеи свадебного маникюра.

Позолота

Уместно в свадебном маникюре будет смотреть золотистая фольга, поталь или втирка. На белом фоне такой дизайн будет смотреться отлично. Можно золотой декор заменить серебряным – он тоже будет очень кстати.

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Стемпинг

Нежный цветочный или кружевной рисунок идеально подойдет к свадебному образу невесты. Такой маникюр можно дополнить стразами или блестками.

Стразы

Хорошо в свадебном маникюре будут смотреться кристаллики, жемчужинки, цветные камешки, которыми можно сделать акцент.

Кружево

Нежнейший свадебный маникюр гармонично дополнит кружевной дизайн. Особенно красиво будет смотреть повтор узора кружева вашего платья на ногтях.

Мрамор

Дизайн под мрамор выглядит очень сдержанно и лаконично и в то же время интересно. Лучше всего смотрится в молочных и белых тонах.

Френч

Классика во все времена – французский маникюр всегда будет выглядеть беспроигрышно.

Напомним, UaPortal уже писал о том, какие цвета будут в тренде этого года.