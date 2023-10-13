Стоит ли покупать одежду из полиэстра: ее преимущества и недостатки

Полиэстеровая ткань имеет ряд преимуществ и недостатков, которые важно учитывать, прежде чем начать пользоваться изделиями из нее. UAportal подготовил список нюансов, который поможет принять обоснованное решение относительно использования полиэстера.

Преимущества полиэстеровой ткани:

Долговечность

Полиэстер известен своей долговечностью, что делает его надежным выбором для одежды и обивки мебели.

Устойчивость к образованию складок

Полиэстер обладает естественной стойкостью к смятию, что позволяет одежде сохранять гладкий и опрятный вид.

Быстрое высыхание

Благодаря своим восхитительным влагоотталкивающим свойствам, полиэстер быстро сохнет, что делает его идеальным материалом для спортивной одежды и вещей для отдыха на свежем воздухе.

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Недостатки полиэстеровой ткани:

Отсутствие воздухопроницаемости

Из-за своей синтетической природы полиэстер не обеспечивает надлежащей циркуляции воздуха, что может повлечь за собой повышенное потоотделение и дискомфорт, особенно в жарких и влажных условиях.

Чувствительность к теплу

Полиэстеровая ткань имеет низкую температуру плавления и может деформироваться или плавиться под воздействием высокой температуры, что делает ее уязвимой к повреждениям утюгом или сушилкой.

Воздействие на окружающую среду

Полиэстер получают из нефтехимических продуктов, что делает его не биологически разлагаемым. Процесс производства ткани из полиэстера также требует значительных затрат энергии и выбросов вредных веществ в окружающую среду.

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