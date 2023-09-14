Стоит ли прекратить употребление сахара: преимущества и недостатки сахарозаменителей

Заменители сахара становятся все более популярными как альтернатива традиционному сахару благодаря их свойствам. UAportal подготовил материал, который поможет принять решение относительно отказа от сахара и включения его заменителей в свой рацион.

Преимущества заменителей сахара:

Уменьшение потребления калорий

Заменители сахара часто обладают меньшей калорийностью по сравнению с обычным сахаром, что делает их эффективными для контроля веса или уменьшения общего потребления калорий.

Контроль уровня сахара в крови

Некоторые заменители сахара оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови, что делает их безопасными для людей с диабетом или тех, кто должен контролировать уровень сахара в крови.

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Здоровье зубов

Заменители сахара, как правило, не способствуют развитию кариеса. Таким образом, они помогают поддерживать здоровье зубов.

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Недостатки заменителей сахара:

Разница во вкусе

Заменители сахара часто обладают другим вкусом по сравнению с обычным сахаром, который некоторые люди могут считать неприятным или слишком резким. Это может повлиять на общее впечатление от еды и напитков, содержащих эти заменители.

Проблемы с пищеварением

Некоторые заменители сахара, такие как сахарные спирты, сорбит или ксилит, могут вызвать проблемы с пищеварением, например вздутие живота, газы или диарею, если их потреблять в больших количествах. Люди с чувствительной желудочно-кишечной системой должны быть осторожны при потреблении продуктов, содержащих эти заменители.

Потенциальные проблемы со здоровьем

Некоторые исследования показывают, что некоторые заменители сахара могут оказать негативное влияние на здоровье, если потреблять их в больших количествах. Например, искусственные подсластители, такие как аспартам, могут вызывать головную боль и нарушение обмена веществ.

Напомним, некоторые садоводы рассыпают сахар по почве перед тем, как поливать свои грядки. Сахар может оказать положительное воздействие на качество почвенного покрова и выполнить роль дополнительного источника питательных веществ.

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