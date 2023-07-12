Суеверие о пятнице 13-го: что нельзя делать в этот день

Все слышали примету о пятнице 13-е. Однако вы когда-нибудь задумывались о ее корнях? UAportal подготовил статью о происхождении, значении и особенности этого предрассудка.

Происхождение

Одно из возможных объяснений уходит в древние времена, когда многие народы мира считали число 13 несчастливым. Кстати, в украинском фольклоре тоже есть следы этого представления. К тому же, в западных культурах пятница уже давно ассоциируется с неудачей. Когда эти два элемента соединились, возникли предрассудки о пятнице 13-го.

Особенности приметы

Этот предрассудок указывает на веру в плохую судьбу и потенциальное несчастье. Украинцы считают, что этот день приносит неудачу и несчастные случаи. Поэтому многие люди могут изменить свои планы или деятельность, стать осторожнее или избегать определенных действий в этот день.

Видео дня

Те, кто искренне верит в эту примету, испытывает стресс, тревогу и беспокойство, поскольку постоянно переживают о возможных негативных последствиях. В настоящее время нужно быть более осторожным в своих действиях и решениях, а также избегать ненужного риска. Из-за страха, некоторые люди могут отложить важные события или решения.

К примеру, деловые соглашения, медицинские процедуры или путешествий. Остальные могут испытывать в этот день повышенную тревогу или стресс. К тому же суеверие влияет на социальные взаимодействия, ведь некоторые могут предпочесть оставаться дома или ограничить свою деятельность в пятницу 13-го.

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