Сушка волос феном или на воздухе: преимущества и недостатки обоих методов

Когда нужно сделать выбор между сушкой феном и сушкой на воздухе, в дело вступает множество факторов. Хотя принято считать, что минимальное воздействие тепла лучше для ваших локонов, реальность немного сложнее. UAportal собрал все преимущества и недостатки сушки волос этими способами.

Прежде всего, необходимо решить, может ли сушка феном повредить волосы. Несомненно, чрезмерное нагревание не идет на пользу вашим локонам, особенно когда они влажные. Влажные волосы более уязвимы к повреждениям, поскольку они пушатся и ослабевают после длительного контакта с водой.

Удивительно, но эксперты сходятся во мнении, что щадящая сушка феном на самом деле безопаснее, чем сушка воздухом. Главное использовать правильные инструменты и продукты. С качественным феном вы можете использовать различные косметические средства, которые не только защитят ваши волосы, но и улучшат их внешний вид.

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Чтобы добиться идеальной укладки, вот пошаговое руководство:

1. Начните с сушки волос полотенцем, стараясь не тереть их энергично, так как трение может лишить их влаги.

2. Нанесите термозащитный спрей, чтобы создать барьер против воздействия тепла, защитить кутикулы волос и предотвратить появление секущихся кончиков.

3. Начинайте сушить феном на слабом режиме, постепенно увеличивая температуру по мере высыхания волос.

4. Когда волосы станут сухими и слегка теплыми, увеличьте температуру, чтобы придать прическе завершающий штрих, и уложите ее по желанию, зафиксировав лаком для волос.

Совет профессионала

При сушке феном направляйте поток воздуха от корней к кончикам. Эта техника помогает сгладить кутикулы волос, в результате чего они выглядят более гладкими и блестящими.

С другой стороны, если вы предпочитаете естественный способ сушки, следует помнить о мерах предосторожности. Влажные волосы более склонны к ломкости, поэтому обращайтесь с ними осторожно. Кроме того, длительная влажность может создать благоприятную среду для роста дрожжевых грибков, что приводит к появлению перхоти.

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Вот несколько ценных советов по безопасной сушке волос воздухом:

1. Используйте расческу с широкими зубьями, чтобы аккуратно распутать влажные волосы, начиная с кончиков и продвигаясь вверх.

2. Нанесите кондиционер и спрей для распутывания волос для дополнительной защиты и послушности.

3. Выберите подходящую щетку для укладки, которая не повредит стержень волоса.

4. Не забывайте питать волосы восстанавливающей маской для волос, чтобы вернуть им силу и упругость.

5. Если у вас тонкие, ломкие или вьющиеся волосы, избегайте чрезмерных прикосновений во время сушки, чтобы минимизировать повреждения и вьющиеся волосы.

Так какой же метод лучше?

Эксперты склоняются к тому, что сушка феном является наиболее предпочтительным выбором. Однако очень важно не торопиться и использовать низкотемпературные режимы, чтобы минимизировать потенциальный вред.

Тем не менее, метод естественной сушки также получил одобрение экспертов. Главное при этом обращаться с влажными волосами с минимальным вмешательством и использовать средства, способствующие разглаживанию волосяных кутикул.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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