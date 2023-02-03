Тарифы на газ в Украине на февраль 2023 года

Во втором месяце 2023 года все еще действуют годовые тарифы Нафтогаза, который покрывает 98% доли рынка. Это означает, что украинские домохозяйства будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа в этом месяце. Все 9 компаний-поставщиков объявили свои тарифы со средней ценой от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Самый низкий тариф - 7,70 грн., тогда как "Энергия Трейд Групп" предлагает несколько более высокую цену - 7,799 грн., за которой следует "Нафтогаз" с тарифом 7,96 грн. за кубометр соответственно. С другой стороны, клиенты "СветоГаза" должны платить самую высокую цену - 9,99 грн. за кубометр.

Хотя крупные компании могут не предлагать наиболее конкурентоспособные цены, потребители все еще могут найти более выгодные цены на газ от меньших поставщиков на рынке. Однако они будут вынуждены согласовывать ежемесячные тарифы и не смогут воспользоваться привлекательными предложениями.

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Правительство объявило, что нет никаких шансов на повышение тарифов на газ или теплоснабжение, пока военное положение продолжает действовать. Хотя тарифы на электроэнергию, вероятно, будут повышены в ближайшее время, но это также не произойдет до официального завершения отопительного сезона. Страна столкнулась с несколькими ракетными обстрелами, которые нанесли значительные разрушения как энергетикам, так и гражданам, которые сейчас вынуждены страдать от регулярных отключений электроэнергии из-за этой неблагоприятной ситуации. Ожидается, что к лету Вооруженные силы получат системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут принести облегчение от всех этих неприятностей.

Украина - это страна, расположенная в Восточной Европе, с населением более 44 миллионов человек, значительную часть территории которой составляют степи и лесные массивы, составляющие большинство рельефа по всему региону. Его столица и крупнейший город Киев также является домом для некоторых из старейших церквей Восточной Европы, включая Софийский собор, который первоначально был построен в 1050 году, а затем реконструирован в 17 веке, в результате чего этот культовый памятник можно увидеть сегодня, а также многие другие исторические памятники.