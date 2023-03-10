Топ-5 документальных фильмов, которые обязан посмотреть каждый

UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру документальных фильмов, вышедших в период с 2010 по 2015 год.

1 Выход через сувенирную лавку

Рейтинг IMDB: 8,0 Жанр: Документальный, Страна: США/Великобритания, Продолжительность: 87 минут, Год: 2010, Продюсер: Бэнкси.

Этот фильм рассказывает историю французского лавочника, который становится одержимым уличным искусством и решает снять о нем документальный фильм. Фильм снят Бэнкси, одним из самых известных уличных художников в мире, и представляет собой интересный взгляд на мир андеграундной культуры граффити.

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2 Сенна

IMDB Rating: 8,5 Жанр: Документальный/Спортивный биографический фильм, Страна: Великобритания/Бразилия/США, Продолжительность: 106 минут, Год: 2011, Продюсер: Джеймс Гэй-Рис

Этот документальный фильм рассказывает о карьере бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны да Силвы, который прославился в своей стране и во всем мире. В фильм включены интервью с членами семьи, а также кадры из гонок Сенны, что делает его по-настоящему захватывающим.

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3 Акт убийства

IMDB Rating 9,0 Жанр: Документальный/Криминал/История, Страна: Дания/Норвегия/Финляндия/Индонезия, Продолжительность: 115 минут, Год: 2012, Продюсер: Anonymous

Этот документальный фильм исследует геноцид в Индонезии через интервью с лидерами "эскадронов смерти", которые совершали массовые убийства в 1965-66 годах при режиме Сухарто. Он показывает, как эти люди рационализируют свои действия, несмотря на то, что совершили ужасные поступки.

4 Черный плавник

IMDB Rating 8,1 Документальный/Природа и окружающая среда, Страна: США, Продолжительность: 83 минуты, Год: 2013 Продюсер: Габриэла Каупертвейт

Этот фильм глубоко исследует практику содержания китов-убийц в неволе в компании SeaWorld и то, как она негативно влияет не только на их здоровье, но и на их отношения с людьми. Он рассказывает важную историю о правах животных и раскрывает некоторые очень темные секреты, хранящиеся в SeaWorld.

5 Правда Сноудена

IMDB Rating 8,1 Жанр; Документальный/Политический Страна; Германия/США Продолжительность; 114 минут Год; 2014 Продюсер; Стивен Содерберг

Фильм режиссера Лоры Пойтрас рассказывает о решении Эдварда Сноудена слить секретные документы АНБ, раскрывающие масштабные программы слежки правительства США. В фильме использованы интервью с ключевыми фигурами, вовлеченными в это дело, а также новостные кадры из различных СМИ.

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