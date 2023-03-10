Топ-5 документальних фільмів, які має подивитися кожен

UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду документальних фільмів, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік.

1 Вихід через сувенірну лавку

Рейтинг IMDB: 8,0 Жанр: Документальний, Країна: США/Велика Британія, Тривалість: 87 хвилин, Рік: 2010, Продюсер: Бенксі.

Цей фільм розповідає історію французького крамаря, який стає одержимим вуличним мистецтвом та вирішує зняти про нього документальний фільм. Фільм знятий Бенксі, одним з найвідоміших вуличних художників у світі, і є цікавим поглядом на світ андеграундної культури графіті.

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2 Сенна

IMDB Rating: 8,5 Жанр: Документальний/Спортивний біографічний фільм, Країна: Велика Британія/Бразилія/США, Тривалість: 106 хвилин, Рік: 2011, Продюсер: Джеймс Гей-Ріс

Цей документальний фільм розповідає про кар'єру бразильського гонщика Формули-1 Айртона Сенни да Сілви, який прославився у своїй країні та в усьому світі. У фільм включені інтерв'ю з членами сім'ї, а також кадри з гонок Сенни, що робить його по-справжньому захоплюючим.

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3 Акт вбивства

IMDB Rating 9,0 Жанр: Документальний/Кримінал/Історія, Країна: Данія/Норвегія/Фінляндія/Індонезія, Тривалість: 115 хвилин, Рік: 2012, Продюсер: Anonymous

Цей документальний фільм досліджує геноцид в Індонезії через інтерв'ю з лідерами "ескадронів смерті", які чинили масові вбивства у 1965-66 роках за режиму Сухарто. Він показує, як ці люди раціоналізують свої дії, незважаючи на те, що вчинили жахливі вчинки.

4 Чорний плавець

IMDB Rating 8,1 Документальний/Природа та навколишнє середовище, Країна: США, Тривалість: 83 хвилини, Рік: 2013 Продюсер: Габріела Каупертвейт

Цей фільм глибоко досліджує практику утримання китів-убивць у неволі в компанії SeaWorld і те, як вона негативно впливає не лише на їхнє здоров'я, а й на їхні стосунки з людьми. Він розповідає важливу історію про права тварин і розкриває деякі дуже темні секрети, що зберігаються у SeaWorld.

5 Правда Сноудена

IMDB Rating 8,1 Жанр; Документальний/Політичний Країна; Німеччина/США Тривалість; 114 хвилин Рік; 2014 Продюсер; Стівен Содерберг

Фільм режисера Лори Пойтрас розповідає про рішення Едварда Сноудена злити секретні документи АНБ, які розкривають масштабні програми стеження уряду США. У фільмі використано інтерв'ю з ключовими фігурами, залученими до цієї справи, а також кадри новин з різних ЗМІ.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 відомих акторів, яких змінила пластична хірургія. Зірки лягли під ніж хірурга і далеко не кожен із них залишився задоволеним результатом.

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