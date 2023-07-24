Топ-5 лучших фантастических фильмов последних лет: помогут отвлечься от обыденности

UAportal подготовил подборку замечательных фильмов 2018-2021 годов, что устраняет пределы реальности и переносит зрителей в далекие волшебные миры. Неизведанные земли, магия, волшебные существа, интересный сюжет, неразгаданные тайны – все это ждет вас, когда вы просмотрите эти киношедевры.

"Лабиринт Пана"

Рейтинг IMDb: 8.2

Жанр: Фантастика, драма, военный

Страна: Испания, Мексика, США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2006

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Сюжет разворачивается вокруг увлекательной поездки Офелии, молодой девушки, открывающей мифический лабиринт, наполненный магическими существами. Там она также встречает таинственного фавна. В этом мрачном фэнтези, на фоне Испании после гражданской войны, раскрывается тема воображения и стойкости.

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"Форма воды"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Фантастика, драма, мелодрама, романтика

Страна: США

Продолжительность: 123 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо, Джей Майлз Дейл

Немая уборщица Элиза налаживает неожиданную связь с загадочным водным существом, которое содержится в заключении в государственном учреждении. Эта причудливая история любви углубляется в темы эмпатии, принятия и границ общественных норм.

"Книга джунглей"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Фантастика, приключенческий, драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 106 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Джон Фавро, Бригхэм Тейлор

Бессмертная сказка Редьярда Киплинга снова оживает. Маугли, мальчик, воспитанный волками, отправляется в увлекательное происшествие через буйные джунгли Индии. Благодаря потрясающему визуальному ряду и интересной истории этот фильм исследует темы идентичности, дружбы и гармонии между человеком и природой.

"Хроники Нарнии: Лев, ведьма и волшебный шкаф"

Рейтинг IMDb: 6.9

Жанр: Фантастика, приключения, семейный

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 143 мин

Год: 2005

Главный продюсер: Марк Джонсон, Филипп Стоер, Эндрю Адамсон

Зрители могут побывать в волшебной стране Нарнии, где четверо братьев и сестер открывают портал через шкаф, ведущий к эпической битве между добром и злом. Это волшебное приключение освещает темы мужества, жертвенности и победы света над тьмой.

"Алиса в стране чудес"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Фантастика, приключения, семейный

Страна: США

Продолжительность: 108 мин

Год: 2010

Главный продюсер: Джо Рот, Сюзанн Тодд, Дженнифер Тодд, Тим Бертон

Любознательная девочка Алиса падает в кроличью нору и попадает в причудливый и своеобразный мир, наполненный волшебными существами, умеющими разговаривать. Эта фантастическая поездка бросает вызов реальности и побуждает главную героиню к решительным действиям.

Ранее, UaPortal поделился лучшими приключенческими фильмами.

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