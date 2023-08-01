Топ-5 лучших фильмов с Робертом Паттинсоном: обязательны для просмотра

Роберт Паттинсон – талантливый английский актер, покоривший зрительские сердца по всему миру. UAportal подготовил топ-5 лучших фильмов с его участием.

"Маяк"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Ужасы, драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2019

Главный продюсер: Роберт Эггерс

Сюжет разворачивается в конце 1800-х годов, когда Эфраим Уинслоу, вместе с загадочным Томасом Вейком, начинает работать смотрителем маяка на отдаленном и таинственном острове. В условиях изоляции и безумия, мужчины размышляют о своем прошлом и тайнах.

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"Хорошие времена"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: криминал, драма, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2017

Главный продюсер: Братья Сафди

Роберт Паттинсон перевоплощается в Конни Никаса, грабителя банка, который отчаянно пытается освободить своего брата из-под стражи после того, как ограбление пошло кувырком. Зрители погрузятся в наполненную напряжением поездку сквозь суровое подземелье Нью-Йорка, где главный герой путешествует по криминальному миру, принимая безрассудные решения в отчаянной попытке вырваться на свободу.

"Космополис"

Рейтинг IMDb: 5.9

Жанр: Драма

Страна: Канада, Франция, Италия, Португалия.

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2012

Главный продюсер: Дэвид Кроненберг

Эрик Паккер, молодой менеджер по управлению активами миллиардера, отправляющийся в сюрреалистическое путешествие по Манхэттену в своем роскошном лимузине. По дороге он размышляет на тему богатства, власти и места в обществе.

"Ровер"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Криминал, драма, научно-фантастический

Страна: Австралия

Продолжительность: 1ч 42мин

Год: 2014

Главный продюсер: Дэвид Мишод

Сюжет фильма разворачивается в постапокалиптической Австралии и рассказывает историю Рейнольдса, загадочного молодого человека, являющегося ключом к разблокированию угнанного автомобиля Эрика. Когда мужчины вместе отправляются в опасное путешествие по безлюдному ландшафту, между ними возникает сложная связь, ведь они должны преодолеть тяжелые испытания и столкнуться со своим прошлым.

"Сумерки"

Рейтинг IMDb: 5.2

Жанр: Драма, фэнтези, романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 2мин

Год: 2008

Главный продюсер: Кэтрин Гардвик

Роберт Паттинсон сыграл роль Эдварда Каллена, вампира, влюбляющегося в человека Беллу Свона. Их запрещенный роман должен перейти из-за трудностей сверхъестественного мира, наполненного оборотнями и вампирскими кланами.

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