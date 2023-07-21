Топ-5 лучших фильмов с Сильвестром Сталлоне в главной роли: особенно понравится любителям боевиков
Харизматичный, талантливый и незабываемый Сильвестр Сталлоне оказал большое влияние на развитие мирового кинематографа. UAportal подготовил подборку из пяти лучших фильмов с этим актером, демонстрирующим его многогранность.
"Рокки"
Рейтинг IMDb: 8.1
Жанр: Драма, спорт
Страна: США
Продолжительность: 120 мин
Год: 1976-2023
Главный продюсер: Роберт Чартофф, Ирвин Винклер
Сталлоне превратился в Рокки Бальбоа, посредственного боксера, получающего шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе. Вопреки всему, главный герой упорно тренируется, обретает любовь и вдохновение, увлекая сердца зрителей своей историей аутсайдера.
"Первая кровь"
Рейтинг IMDb: 7.7
Жанр: Боевик, приключения, драма
Страна: США
Продолжительность: 93 мин
Год: 1982
Главный продюсер: Базз Фейтшанс
Сильвестр Сталлоне играет роль Джона Рембо, бывшего "зеленого берета" и ветерана войны во Вьетнаме, который становится мишенью неустанного преследования шерифа маленького городка. Борьба главного героя за выживание в суровой пустыне демонстрирует его интенсивность и физическую силу.
"На краю пропасти"
Рейтинг IMDb: 6.4
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна: США, Италия, Франция.
Продолжительность: 113 мин
Год: 1993
Главный продюсер: Ренни Харлин, Алан Маршалл
Фильм рассказывает о Гейбе Уокере, горном рейнджере-спасателе, которого преследует трагическое прошлое. Когда ограбление пошло не по плану, и преступники остаются в коварных Скалистых горах, главный герой вынужден противостоять внутренним демонам и спастись.
"Человек-разрушитель"
Рейтинг IMDb: 6.7
Жанр: Боевик, фантастика, криминал
Страна: США
Продолжительность: 115 мин
Год: 1993
Главный продюсер: Джоэл Силвер
Сильвестр Сталлоне играет Джона Спартана, крутого копа, просыпающегося в утопическом будущем после десятилетий криогенной заморозки. Теперь он должен бороться со старым заклятым врагом в обществе, лишенном насилия. Фильм сочетает экшн, юмор и поднимает социальные проблемы, демонстрируя при этом многогранность актера.
"Крид"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Драма, спорт
Страна: США
Продолжительность: 133 мин
Год: 2015
Главный продюсер: Роберт Чартофф, Ирвин Винклер
Рокки Бальбоа становится тренером по боксу для Адониса Джонсона, сына бывшего соперника и друга – Аполлона Крида. В конце концов Рокки встретится с самым опасным соперником за всю жизнь. Фильм дополняет франшизу "Рокки".
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