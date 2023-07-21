Топ-5 лучших фильмов с Сильвестром Сталлоне в главной роли: особенно понравится любителям боевиков

Харизматичный, талантливый и незабываемый Сильвестр Сталлоне оказал большое влияние на развитие мирового кинематографа. UAportal подготовил подборку из пяти лучших фильмов с этим актером, демонстрирующим его многогранность.

"Рокки"

Рейтинг IMDb: 8.1

Жанр: Драма, спорт

Страна: США

Продолжительность: 120 мин

Год: 1976-2023

Главный продюсер: Роберт Чартофф, Ирвин Винклер

Сталлоне превратился в Рокки Бальбоа, посредственного боксера, получающего шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе. Вопреки всему, главный герой упорно тренируется, обретает любовь и вдохновение, увлекая сердца зрителей своей историей аутсайдера.

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"Первая кровь"

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна: США

Продолжительность: 93 мин

Год: 1982

Главный продюсер: Базз Фейтшанс

Сильвестр Сталлоне играет роль Джона Рембо, бывшего "зеленого берета" и ветерана войны во Вьетнаме, который становится мишенью неустанного преследования шерифа маленького городка. Борьба главного героя за выживание в суровой пустыне демонстрирует его интенсивность и физическую силу.

"На краю пропасти"

Рейтинг IMDb: 6.4

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна: США, Италия, Франция.

Продолжительность: 113 мин

Год: 1993

Главный продюсер: Ренни Харлин, Алан Маршалл

Фильм рассказывает о Гейбе Уокере, горном рейнджере-спасателе, которого преследует трагическое прошлое. Когда ограбление пошло не по плану, и преступники остаются в коварных Скалистых горах, главный герой вынужден противостоять внутренним демонам и спастись.

"Человек-разрушитель"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: Боевик, фантастика, криминал

Страна: США

Продолжительность: 115 мин

Год: 1993

Главный продюсер: Джоэл Силвер

Сильвестр Сталлоне играет Джона Спартана, крутого копа, просыпающегося в утопическом будущем после десятилетий криогенной заморозки. Теперь он должен бороться со старым заклятым врагом в обществе, лишенном насилия. Фильм сочетает экшн, юмор и поднимает социальные проблемы, демонстрируя при этом многогранность актера.

"Крид"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Драма, спорт

Страна: США

Продолжительность: 133 мин

Год: 2015

Главный продюсер: Роберт Чартофф, Ирвин Винклер

Рокки Бальбоа становится тренером по боксу для Адониса Джонсона, сына бывшего соперника и друга – Аполлона Крида. В конце концов Рокки встретится с самым опасным соперником за всю жизнь. Фильм дополняет франшизу "Рокки".

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