Топ-5 лучших фильмов с Вин Дизелем: обязательны для просмотра

Вин Дизель очаровывает зрителей своими ролями в самых разных жанрах. Он известен своей харизмой и многогранностью. UAportal подготовил увлекательную подборку из пяти фильмов с участием этого талантливого актера.

"Форсаж 6"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна: США

Продолжительность: 130 мин

Год: 2013

Производство: Universal Pictures

Вин Дизель возвращается к роли Доминика Торетто, искусного уличного гонщика. Люк Гоббс, агент Службы дипломатической безопасности, завербовал главного героя вместе с его командой. Ребятам необходимо уничтожить группу опытных наемников во главе с Овеном Шоу. Во время погонь, взрывоопасных ограблений и отчаянных подвигов, Торетто должен столкнуться со своим прошлым и защитить собственную семью от ожидающих его впереди опасностей.

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"xXx"

Рейтинг IMDB: 5.9/10

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна: США

Продолжительность: 124 мин

Год: 2002

Производство: Columbia Pictures

В этом фильме Вин Дизель играет роль Ксандера Кейджа, спортсмена-экстремала, который ищет острые ощущения и неохотно становится правительственным агентом. Завербованный Агентством национальной безопасности главный герой должен проникнуть в опасную террористическую организацию и сорвать их зловещие планы. Фильм наполнен сногсшибательными трюками, адреналиновыми экшн-сценами и безоговорочной харизмой Дизеля.

"Непроглядная тьма"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Боевик, Ужасы, Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 109 мин

Год: 2000

Производство: Universal Pictures

Вин Дизель перевоплощается в Ричарда Б. Риддика, опасного преступника с особым ночным зрением, застрявшим на пустынной планете, кишащей смертоносными существами. С наступлением темноты группа должна полагаться на уникальные способности Риддика, чтобы сориентироваться в коварном ландшафте и выжить под неустанным напором скрывающихся в тени существ.

"Хроники Риддика"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 119 мин

Год: 2004

Производство: Universal Pictures

Риддик оказывается вовлеченным в битву против некромонгеров, фанатической религиозной секты, стремящейся завоевать галактику. Актерская игра Вин Дизеля занимает центральное место, когда он сталкивается с собственной судьбой, борется с грозными врагами и узнает правду о своем происхождении.

"Сторожевые Галактики"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 121 мин

Год: 2014

Производство: Marvel Studios

В фильме "Стражи Галактики" Вин Дизеля демонстрирует свою многогранность и способность очаровывать зрителей только с помощью голоса, которым заговорил Грут – древовидный инопланетянин с золотым сердцем. Своей незабываемой фразой "Я являюсь Грут", Дизель наполняет персонажа теплом, юмором и удивительной эмоциональной глубиной, резонирующей на протяжении всего фильма.

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