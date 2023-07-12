Топ-5 лучших программ для обработки фотографий: обязательно должны иметь как любители, так и профессионалы

В настоящее время фотография стала неотъемлемой частью нашей жизни. С помощью фотографий мы можем запечатлеть воспоминание или выразить собственное творчество. Чтобы улучшить и украсить наши изображения, иногда нужно использовать различные фотоприложения. UAportal подготовил топ-5 лучших приложений, которые улучшат ваше мастерство съемки.

Snapseed

Snapseed – это мощное приложение для редактирования фотографий, предоставляющее широкий спектр инструментов и функций, улучшающих качество ваших изображений. В нем есть настройки яркости и контрастности, а также расширенные настройки корректировки, в частности, выборочные настройки и лечебные кисти. Словом, с помощью Snapseed вы сможете редактировать на уровне с профессиональными фотографами. В конце концов, благодаря удобному интерфейсу и широкому спектру фильтров и эффектов, это приложение обязательно должно иметь как любители, так и профессионалы.

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VSCO

VSCO известен своей потрясающей коллекцией фильтров, которые превратят ваши обычные фотографии в потрясающие произведения искусства. Приложение предлагает широкий выбор пресетов, что позволит создать уникальную эстетику изображений. Кроме того, приложение предоставляет расширенные инструменты и функции редактирования. Например, настройка экспозиции, цветокоррекция и обрезка. В VSCO вы найдете что-то на любой вкус: являетесь ли вы поклонником минималистического стиля, или же – ярких тонов.

Adobe Lightroom

Это универсальное приложение для редактирования фотографий, предлагающее полный набор инструментов как для мобильных, так и для настольных платформ. Благодаря мощным возможностям редактирования и бесперебойной синхронизации между устройствами вы сможете легко корректировать и упорядочивать фотографии. К тому же вы сможете изменять цветовые настройки, выборочно корректировать и применять для этого необходимые инструменты. Кроме того, надежная система управления библиотекой Lightroom обеспечивает эффективную организацию и беспрепятственную интеграцию с другими приложениями Adobe Creative Cloud.

Prisma

Если вы хотите добавить художественный штрих своим фотографиям, эта программа точно вам подойдет. Используя усовершенствованный искусственный интеллект и нейронные сети, Prisma превращает изображения в потрясающие произведения искусства. От картин импрессионистов до абстрактного дизайна – приложение предлагает широкий выбор фильтров, которые могут полностью преобразовать ваши фотографии. Благодаря удобному интерфейсу и просмотру в реальном времени, вы сможете легко экспериментировать и создавать уникальные и визуально увлекательные изображения.

Instagram

Хотя Instagram известен как социальная сеть, он также предоставляет мощный набор инструментов редактирования фотографий. Различные фильтры, опции редактирования, Stories и Reels – это все функции Instagram, с помощью которых можно легко снимать, редактировать и делиться своими фотографиями. Удобный интерфейс платформы и интеграция с другими социальными сетями делают популярным выбором для фотографов всех уровней. К тому же вы можете искать вдохновение и возможности для сотрудничества в сообществах фотографов в Instagram.

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